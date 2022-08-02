İSTANBUL-BAKAN ÖZER: KÜTÜPHANESİ OLMAYAN OKUL KALMADI

Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu kütüphanesi Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yazar Mustafa Kutlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi kısa bir konser verdi. Törende konuşan Bakan Özer, "20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu ülkenin evlatlarının eğitime çok rahat bir şekilde erişebilmesi için okullaşma oranlarının kitleselleşme evresine dönüştüğü bir dönemdir son 20 yıl 19 yıl. Tüm eğitim kademelerinde hemen hemen yüzde 50'nin altında olan okullaşma oranları, son yirmi yılda yüzde 90'ının üzerine çıkmıştır. Türkiye'nin her tarafında bu memleketin evlatlarının eğitimle buluşmasının en kapsamlı bir şekilde gerçekleştiği dönem bu dönemdir." diye konuştu.

"ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALELERİN ORTADAN KALDIRILDIĞI BİR DÖNEMDİR"

"KÜTÜPHANESİ OLMAYAN HİÇBİR OKUL KALMADI"

Yazar Mustafa Kutlu ise yaptığı konuşmada çocuklarda kitap okuma alışkanlığının aileden geçtiğini belirtti. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılı.