İstanbul'un göbeğinde büyük yangın! 17 iş yeri ağır hasar gördü

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer binalara da sıçradı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler bitişikteki iş yerlerine sıçrayan alevleri söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.

PATLAMALAR DUYULUYOR

Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi. Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Davut Gül yangının kontrol altına alındığını duyururken, yangında ilk belirlemelere göre 17 iş yerinin ağır hasar gördüğü bilgisini paylaştı.