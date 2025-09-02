İstanbul'un göbeğinde büyük yangın! 17 iş yeri ağır hasar gördü

İstanbul Bağcılar'da Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın ekiplerin hummalı çalışması sonrası kontrol altına alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül ilk belirlemelere göre 17 iş yerinin hasar gördüğünü duyurdu.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer binalara da sıçradı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler bitişikteki iş yerlerine sıçrayan alevleri söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.

PATLAMALAR DUYULUYOR

Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi. Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Davut Gül yangının kontrol altına alındığını duyururken, yangında ilk belirlemelere göre 17 iş yerinin ağır hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

İşleri kötü giden batma aşamasında ki esnaf sigortadan para alabilmek için yakmıştır.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Bu şekil yazılar yazarsak insanlık hali yani insanoğlu okuyup üzülebilir. Güzel yazılar yazmalıyızki insanlık hali yani insanoğlu mutlu olsun, bol bol yemekler assın çöp kenarlarına, biz ise bulup inceleyip durumu iyi ise yiyebilelim. Güzel bir dünya olsun dünyamız.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTarafsız vatandaş:

esnaf zaten ekonomik sıkıntıda vah ki vah Allah yardımcıları olsun..

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

eskiden istanbulun göbeği şehzadebaşıydı surdışına çıktımı artık istanbuldan çıkmış olurdunuz ama artık istanbul, meclis lokantasında bedavadan biraz ucuza yemek yiyip verilen emirle el kaldırıp el indirmekten başka işe yaramayan milletvekilleri gibi şişti göbeğin yeride haliyle değişti bu göbek bu nüfusla bu şehri kaldırmıyor öyle şiştiki patlamak üzere

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNaile Betcirkhihat:

Allahu Ekber! Onun izin disinda hicbirsey olamaz oluyorsa Allahin emridir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
