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Kadıköy'de bulunmuşlardı, 2 baba gözaltında! Zorla dilendirip darbediyorlarmış

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Avcılar'da kaybolan 2 kız çocuğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Kadıköy'de bulundu. Biri 14 diğeri 13 olan kız çocuklarının verdiği ifadeler doğrultusunda 2 baba yakalanıp adliyeye sevk edildi. 13 yaşındaki S.Y.'nin babası tarafından zorla dilendirildiği ve hırsızlık yaptırdığı öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da kaybolduktan sonra Kadıköy'de bulunan 2 kız çocuğunun ifadeleri doğrultusunda 2 baba yakalanıp adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Avcılar'da 6 Eylül'de kaybolduktan sonra yapılan çalışma sonucu Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde beraber bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y'nin durumuna ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul Avcılar'da kaybolan kız çocuklarının ifadeleri doğrultusunda 2 baba yakalandı

DİLENMEYE VE HIRSIZLIĞA ZORLANMIŞ

Kız çocuklarından S.Y. ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, çocuğun babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlanıp darbedildiği belirlendi. Diğer çocuk M.G'nin de babası A.G. tarafından para karşılığı beraber kaçtığı S.Y'nin 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile zorla evlendirildiğini, darbedilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Avcılar'da kaybolan kız çocuklarının ifadeleri doğrultusunda 2 baba yakalandı

ŞÜPHELİLER, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisin çalışması sonucu Sedat Y. ile A.G. gözaltına alındı. S.Y'nin ağabeyi E.Y, dedesi E.Y ile annesi H.T'nin yakalanması için de çalışmalar ise sürüyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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