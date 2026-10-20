Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli Bakan Smotrich, "Türkiye Cephesi Komutanı mı olacak" sorusunu yanıtsız bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrailli Bakan Smotrich, 'Türkiye Cephesi Komutanı mı olacak' sorusunu yanıtsız bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin, "Türkiye'nin çok ama çok büyük bir deniz kuvveti var ve bunun etkilerini analiz etmemiz, Türkiye'ye karşı askeri hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi. Smotrich, "Bizde 'Türkiye Cephesi Komutanı' mı olacak?" sorusu üzerine, "detaylara girmek istemediğini" bildirdi.

(ANKARA) - İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin, " Türkiye'nin çok ama çok büyük bir deniz kuvveti var ve bunun etkilerini analiz etmemiz, Türkiye'ye karşı askeri hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi. Smotrich, "Bizde ' Türkiye Cephesi Komutanı' mı olacak?" sorusu üzerine, "detaylara girmek istemediğini" bildirdi.

İsrail Maliye Bakanı ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, Orta Doğu'daki bölgesel haberleri İbranice aktaran sosyal medya platformu Abu Ali Express'e verdiği bir röportajda, Türkiye'nin askeri kapasitesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin, "Komşu ülkelerde rejimler çok sık değişiyor. Bu arada Erdoğan'ın halefinin ondan daha az antisemitik veya daha az tehlikeli olacağından hiç emin değilim. Bu yüzden geniş bir kabiliyet yelpazesiyle yeniden hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok ama çok büyük bir deniz kuvveti var ve bunun etkilerini analiz etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CEPHESİ KOMUTANI" SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Sunucunun, "Bizde ' Türkiye Cephesi Komutanı' mı olacak?" sorusu üzerine Smotrich, "Detaylara girmek istemiyorum, müsaadenizle" dedi.

Smotrich, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde de Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan ile ittifakın güçlendirilmesini istediğini anlattı.

GAZZE VE LÜBNAN'A İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Smotrich, röportajında Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesini savunarak, bunu "nihai çözüm ve yeniden yerleştirme" olarak nitelendirdi. Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'den nefret edecek şekilde yetiştirildiğini öne süren Smotrich, toprakların ele geçirilmesi ve insanların bölgeden kademeli olarak ayrılmaya teşvik edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Lübnan'a ilişkin de konuşan Smotrich, İsrail Ordusu'nun halihazırda kontrol ettiği bölgelerin en azından bir kısmının ilhak edilmesi gerektiğini ifade etti ve Hizbullah'ın yeniden saldırması durumunda Beyrut'a kadar ilerleyebileceklerini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A TEPKİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Smotrich, İsrail'in karşılık almadan Riyad yönetimine taviz vermemesi gerektiğini savundu.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini dile getirerek, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD'de yönetimi sürdürmesini istediğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
32 yaşında gençleşmek için Çin'e gitti! Türk kadının kararı tartışma yarattı

32 yaşındaki Türk kadının isteği pes dedirtti! Soluğu Şangay'da aldı
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi

Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Ne yaptın sen Salah! Ortalık daha da karışacak

Kim Jong Un'un ailesine ait olduğu düşünülen 80 metrelik yat uyduda! Güvertesinde 50 metrelik havuz var

50 metrelik havuzu, su kaydırağı var! Lüks yat uyduya yakalandı
Başkentte 4,1 milyar dolarlık dev yatırım! Fuat Oktay: Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri olacak

Başkentte dev yatırımın temeli atıldı! Tam 4,1 milyar dolar
Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı
Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

MSB, TBMM'yi işaret etmişti! Mekke İttifakı anlaşması Meclis'te