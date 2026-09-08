İsrailli aşırı sağcı Bakan, Doğu Kudüs'teki İngiltere Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını istedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine yaptırım uygulamayı gündemine alan İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Başkonsolosluğunu kapatmasını istediğini açıkladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'teki İngiltere Başkonsolosluğu'nun Filistin yönetimi nezdinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Netanyahu'ya söz konusu Başkonsolosluğun bugünden itibaren faaliyetlerinin durdurulması için başvuruda bulunduğunu belirten Ben-Gvir, "İngiliz küstahlığına karşı İsrail'in kararlı cevabı olmalı." iddiasında bulundu.

Uluslararası basında, İngiltere'nin bugün, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı yaptırım kararını açıklayabileceği belirtilmişti.

İngiltere'nin kararının, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların ticaretinin yasaklanmasını ve inşaat faaliyetlerinde yer alan şirketlere yönelik yaptırımları da içerebileceği aktarılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, daha önce İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan E1 yasa dışı yerleşim projesini "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde niteleyerek Filistin topraklarının gasbedilmesi karşısında atacakları adımları değerlendirdiklerini kaydetmişti.

Miliband, "Atılacak adımları hükümet içinde ve müttefiklerimizle ele alıyoruz. Bu konuda sabırlı olunursa gelecek haftalarda daha fazla şey söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriyye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya, İsrail'in Batı Şeria'daki E1 yerleşim planlarını "kabul edilemez" şeklinde nitelendirerek kınamıştı.

Ben-Gvir, Falkland Adaları'nı Arjantin toprağı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, İngiltere yönetimindeki Falkland Adaları'nı Arjantin toprağı olarak tanıma çağrısında bulunmuştu.

Arjantin'in, İngiltere yönetimindeki Malvinas (Falkland) Adaları açıklarında petrol faaliyetleri yürüten şirketlere yaptırım kararı almasının ardından İsrail'den Arjantin'e destek açıklamaları gelirken yaptırım kararının hedefindeki şirketlerin ise İsrail ile bağlantıları dikkati çekmişti.

Arjantin ile İngiltere arasında egemenlik anlaşmazlığı bulunan Falkland Adaları açıklarında İsrail ve İngiliz şirketleri petrol arama ve üretim faaliyetleri yürütüyor. Arjantin hükümeti bu faaliyetleri egemenlik anlaşmazlığı nedeniyle yasa dışı kabul ediyor.

Kaynak: AA