İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

Dünyanın aylarca diken üstünde beklediği saldırı 28 Şubat sabah saatlerinde başladı. İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail'in ortak operasyonunda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü doğruladı. İran Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurarak misilleme saldırıları yaparken Hamaney'in vurulduğu konutun önceki ve sonraki hali görüntülendi.

HAMANEY'İN KONUTUNUN ÖNCEKİ VE SONRAKİ HALİ

İsrail savaş uçaklarının Hamaney'in konutuna 30 bombayla düzenlediği saldırıda konutun önceki ve sonraki hali görüntülendi. Görüntüler saldırının büyüklüğünü gözler önüne sererken, bombardımanda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetti. Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği de iddia edildi.

TOPLANTI SAATİNDE VURDULAR

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre; İsrail'in Hamaney ve üst düzey siyasi ve askeri liderlerini vurduğu gün ve saat özenle seçildi. Hamaney ve İran'ın üst düzey kadrosunun toplantı yaptığı cumartesi günü İran saatiyle 10:00'u seçen İsrail jetleri konuta 30 bomba bıraktı. Bombalar, Hamaney'in konutunu tamamen yok etti. Saldırıda Hamaney'in yakın danışmanı Ali Şamhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzade öldürüldü. İran devlet televizyonu Hamaney'in öldüğünü doğruladı.

HAMANEY EKSRA BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAMIŞ

Hamaney'in olası bir saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadığı ortaya çıktı. Hamaney'in ülkeyi yönetmek için güvendiği, sadık bir yardımcısı olan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Hamaney normal bir yaşam sürmekte ısrar etti ve hiçbir şekilde farklı bir durum istemedi. Bu olay hepimiz için çok acı bir olaydır” dedi.

Laricanı sözlerinin devamında, "İran ulusu tarihi boyunca bundan daha kötü olaylarla karşı karşıya kalmıştır. Moğollar tüm İran'ı yerle bir etti, ancak İran halkı onlara karşı direndi. Bu olay son derece acı verici ve böylesine büyük bir şahsiyetin kaybı hepimizin kalbini yaraladı. Ancak merhum İmam (Ayetullah Hamaney) bu tür şehitliklerin insanları daha metanetli kıldığını söylemiştir" ifadelerini kullandı.

"CEZASIZ KALMAYACAK"

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı. Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi. İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.