Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail polisi, Miraç Kandilini işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen Türk turistlerini darbetti ve gözaltına aldığı 3 kişiden birini sınır dışı etti.

İsrail polisi Miraç Gecesini, Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen Türk vatandaşlarına gün boyu zorluk çıkardı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti

15 YAŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞINI DARBETTİLER

Gündüz saatlerinde 15 yaşında bir Türk'ü darbeden İsrail polisi, akşam da Türk-Alman çifte vatandaşı çifti gözaltına aldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti

TÜRK KADIN TURİST 'DERDEST EDİLEREK' GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisinin fiziksel güce başvurmasına tepki göstermesi nedeniyle Türk vatandaşı kadının derdest edilerek gözaltına alındığı ifade edildi. Türk vatandaşı erkeğin ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı ancak kadının İsrail tarafından sınır dışı edildiği paylaşıldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti

BÖLGEYE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İsrail polisinin sabah gözaltına aldığı diğer bir Türk vatandaşı içinse Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı "Eski Şehir bölgesine giriş yasağı" getirildiği aktarıldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda akşam saatlerinde gerçekleşen başka olayda ise bir Türk vatandaşı, Aksa'yı basan İsrail polisleri tarafından darbedildi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti

BACAKLARINDAN ELEKTRİK VERİLDİ

İsrail polisinin, Türk olduğunu öğrendikten sonra bir kişiyi sebep göstermeksizin tekme ve coplarla darbettiği, bacaklarından elektrik verdiği ve daha sonra güç kullanarak Aksa'nın dışına çıkardığı kaydedildi. İsrail polis sözcülüğü, Mescid-i Aksa içinde ve kapılarında Türk vatandaşlarına yönelik ihlallere ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Türk vatandaşlarına ilişkin ihlallerin Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ve Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından takip edildiği belirtildi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti
Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
img

Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu
img

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
img

Gitmek istediği takımları açık açık söyledi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt:

İsrail Askerleride artık anlaşmaya uymaları lazım. Giden turistler masumane gittiylerse kimsenin karsimaya hakkı yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarl Yobazboğan:

Adamın ülkesinde misafir olarak davranacaksın. Yoksa başka şeyler de yapar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Bursa'daki deprem sonrası korkutan uyarı
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.