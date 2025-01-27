İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti

İsrail polisi Miraç Gecesini, Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen Türk vatandaşlarına gün boyu zorluk çıkardı.

15 YAŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞINI DARBETTİLER

Gündüz saatlerinde 15 yaşında bir Türk'ü darbeden İsrail polisi, akşam da Türk-Alman çifte vatandaşı çifti gözaltına aldı.

TÜRK KADIN TURİST 'DERDEST EDİLEREK' GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisinin fiziksel güce başvurmasına tepki göstermesi nedeniyle Türk vatandaşı kadının derdest edilerek gözaltına alındığı ifade edildi. Türk vatandaşı erkeğin ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı ancak kadının İsrail tarafından sınır dışı edildiği paylaşıldı.

BÖLGEYE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İsrail polisinin sabah gözaltına aldığı diğer bir Türk vatandaşı içinse Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı "Eski Şehir bölgesine giriş yasağı" getirildiği aktarıldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda akşam saatlerinde gerçekleşen başka olayda ise bir Türk vatandaşı, Aksa'yı basan İsrail polisleri tarafından darbedildi.

BACAKLARINDAN ELEKTRİK VERİLDİ

İsrail polisinin, Türk olduğunu öğrendikten sonra bir kişiyi sebep göstermeksizin tekme ve coplarla darbettiği, bacaklarından elektrik verdiği ve daha sonra güç kullanarak Aksa'nın dışına çıkardığı kaydedildi. İsrail polis sözcülüğü, Mescid-i Aksa içinde ve kapılarında Türk vatandaşlarına yönelik ihlallere ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Türk vatandaşlarına ilişkin ihlallerin Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ve Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından takip edildiği belirtildi.