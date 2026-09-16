İsrail ordusunun Gazze'de yaralı sağlık görevlisine yardıma koşan çocuğu öldürmesi sosyal medyada tepki topladı

Gazze Şeridi'nde Kur'an-ı Kerim ezber dersinden eve dönüş yolunda yaralı bir sağlık görevlisine yardıma koşan Muhammed ez-Zenati isimli Filistinli çocuğun İsrail ordusu tarafından bombalanarak öldürülmesi sosyal medyada infiale yol açtı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye; hayatları beklenmedik anda sonlandırmaya devam ediyor.

Neredeyse her gün düzenlenen saldırıların yol açtığı kayıpların hikayeleri; yarım kalan hayatları, saldırırların ilk anında oluşan toz bulutunun dağılmasıyla netlik kazanıyor.

İsrail ordusunun dün Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde sivillerin toplandığı bölgeye insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Şerif Lebed isimli sağlık görevlisi yaralandı.

O sırada mahalledeki Kur'an-ı Kerim dersinden dönmekte olan henüz 15'ini geçmemiş Muhammed, yanındakilerle birlikte yerde yaralı şekilde yatmakta olan sağlık görevlisinin yanına koştu.

İsrail ordusu birkaç saniye geçmeden Muhammed ile sağlık görevlisinin olduğu noktaya bir füze daha attı. Ani bir infilakın yaşandığı bölgede alevler içinde kalan Muhammed ile sağlık görevlisi Lebed can verdi.

Babasının yürek burkan vedası

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı sonrası Muhammed'in naaşı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Kur'an-ı Kerim dersinden dönmesini beklerken oğullarının vefatını öğrenen Muhammed'in ailesi de hastaneye koştu.

Muhammed'in babası hastane bahçesinde oğlunun yerde yatan cansız bedeni karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Filistinli çocuğun, yaralanan sağlık çalışanına yardım etmeye çalışırken İsrail ordusunun hava saldırısı düzenlediği anlara ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler büyük tepki çekti.

Saldırı görüntüleri infiale yol açtı

Muhammed'in son anlarını belgeleyen görüntüler, sosyal medya platformlarındaki hesaplarda geniş çaplı bir hüzün ve öfke dalgasına neden oldu.

Filistinli çocuğun, sağlık görevlisine yardım etmek için bir an düşünmeden ileri atılması ve sergilediği cesaretten övgüyle bahsedildi.

Sosyal medya kullanıcılarından Muhammed Heniyye, "Muhammed, Kur'an-ı Kerim ezber dersinden dönüyordu." ifadesine yer verdiği paylaşımında, fıtratının onu bir grup gençle birlikte yaralının yanına gitmeye sevkettiğini; ancak ikinci bombanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

İsrail'in Muhammed'i canlı yayınla öldürdüğüne işaret eden Heniyye, kimsenin kılının kıpırdamamasına sitem ederek, "Muhammed kaç kez öldürüldü?" sorusunu yöneltti.

"Küçük bir çocuk ama büyük bir adamın vicdanına sahip"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Muhammed Zeanin ise, yaşananların "sıradan bir son dakika haberinden fazlası" olduğunu kaydetti.

Zeanin, bu görüntülerin "Gazze'nin kuzeyinde sivil savunma çalışanlarından birini kurtarmaya çalışan çocuğun son anlarının hikayesi" olduğunu kaydetti.

Ekrem Ubeyd ise Muhammed'in yaralıya doğru duraksamadan atılmasına işaret ederek "Küçük bir çocuk ama büyük bir adamın vicdanına sahip. Bombalananların yardımına koşmak için ileriye atıldı. Ancak bu hamlesine karşılık olarak bombalandı." ifadelerini kullandı.

Ubeyd, yaralıları kurtarmak için giden bir çocuğun bombalanması karşısında kimsenin sessiz kalamayacağını vurguladı.

"Belgelenmiş bir suç"

Sena Ebu Kara da bu olayın "belgelenmiş bir suç" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayat kurtarmaya çalışan bir çocuk, ikinci bir füzeyle hedef alınıyor. Ne bir film ne de bir roman bu sahneyi kurgulayabilir. Gerçeğin kendisi suçu belgeliyor."

Abdullatif Zerihan ise, Muhammed ile sağlık görevlisinin öldürülmesini "masumiyet ve insanlık bombaların altına gömüldü" şeklinde değerlendirdi.

Mey Mağrdibi de İsrail'in Şeyh Rıdvan mahallesinde önce Şerif Lebed'i bir füzeyle hedef aldığını, ardından yaralıya yaklaşmaya çalıştığı sırada Muhammed'i başka bir füzeyle hedef aldığını anımsatarak, "Herkese bir füze." dedi.

Muhammed Osman ise ikinci bombalamanın daha fazla kayıp hedefliyle kasıtlı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, İsrail'in insanların yaralıları kurtarmak için olay yerine geleceğini bildiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA