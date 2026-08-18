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Ramallah'ta Baskın: Bir Çocuk Yaralı

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İsrail ordusunun Ramallah'taki Amari Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, biri çocuk 2 Filistinli yaralandı. Sağlık Bakanlığı, ağır yaralı bir kişinin ameliyata alındığını, bir çocuğun da bacağından vurulduğunu açıkladı. Askerlerin rastgele ateş açtığı bildirildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin güneyindeki Amari Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ağır yaralanan bir Filistinlinin Amari Mülteci Kampı'ndan Filistin Tıp Kompleksi'ne getirildiği ve ameliyata alındığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun kampa baskını sırasında ayağından gerçek mermiyle yaralanan bir çocuğun hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Filistin'in resmi televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri kampa baskın düzenleyerek rastgele ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin araçlarından inerek kampın sokaklarında ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA
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