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İsrail ordusu TRT Arabi ekibine uzun namlulu silahlarla ateş açtı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan TRT Arabi ekibinin aracını uzun namlulu silahlarla hedef aldı. Gazze Muhabiri Sami Berhum, saldırıda araçtan uzaklaştıktan sonra bile ateşin devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğunu iddia ettiği" bölgede TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı.

İsrail ordusu TRT Arabi ekibine uzun namlulu silahlarla ateş açtı

İSRAİL ASKERLERİ, TRT ARACINA UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇTI

TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde üzerinde basın yazısının bulunmasına rağmen araçlarını uzun namlulu silahlarla hedef aldığını söyledi. Berhum, Gazze'de "Savaşın başlamasından bu yana 4. kez basın aracımız, kaskımız, yeleğimiz olmasına rağmen hedef alındık. Han Yunus'un kuzeyinde, İsrail'in güvenli dediği, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olduğu bir bölgeye haber yapmak için gittik." dedi.

İsrail ordusu TRT Arabi ekibine uzun namlulu silahlarla ateş açtı

15 DAKİKA BOYUNCA SÜRDÜ

Saldırıya ilişkin Berhum, "Tepelerde konuşlu keskin nişancı İsrail askerleri doğrudan bizi hedef aldı. Hem araca hem de aracın etrafına ateş ettiler. Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler." diye konuştu.

İsrail ordusu TRT Arabi ekibine uzun namlulu silahlarla ateş açtı

4 AY ÖNCEKİ SALDIRIDA AYAĞINI KAYBETMİŞTİ

Berhum, Gazze'de güvenli hiçbir yerin bulunmadığına vurgu yaparak, "İsrail askerleri herhangi bir uyarı yapmadan, doğrudan hedef alıyorlar. Aracımızı doğrudan hedef aldılar, aracın ön camı, yanımızdaki kameramanımız hedef alındı." ifadelerini kullandı. TRT Arabi Gazze Muhabiri, İsrail ordusunun 4 ay önce düzenlediği saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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