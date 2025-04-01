Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına olay yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı

İmamoğlu protestolarına olay yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı

TSK'dan ihraç edilen teğmenler harekete geçti
Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama
Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı! 63 öğrenciye burs

Hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı: Babasını kaybetmiş 50 çocuğa...

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 3 Ölü, 4 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının bir Hizbullah üyesini hedef aldığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

- İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

BEYRUT - İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının "doğrudan ve acil tehdit" oluşturan bir Hizbullah üyesini hedef aldığı iddia edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez başkent Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesini hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet desteğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir Hizbullah üyesinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. "Saldırı, yakın zamanda Hamas militanlarına talimat veren ve İsrailli sivillere karşı önemli bir saldırının planlanmasına yardımcı olan bir Hizbullah üyesini hedef aldı" denilen açıklamada, hedef alınan şahsın "doğrudan ve acil tehdit oluşturduğu" iddia edildi. İsrail ordusu ve Shin Bet'in "İsrail vatandaşlarına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam edeceği" kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Yoğun bir yerleşim bölgesini hedef alan saldırı sonrasında yaşanan korku dolu anlar amatör kameralara yansıdı.

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 3 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.