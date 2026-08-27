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İsrail: Hizbullah İHA ile saldırdı

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın İHA saldırısı düzenlediğini iddia etti. İsrail, saldırıda askerlerinin yara almadığını savundu. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 4 bin 346 kişi öldü.

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen yıkım ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın İsrail askerlerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

İsrail ordusunun açıklamasında, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine Hizbullah tarafından İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada, patlayıcı yüklü 2 İHA'dan birinin düşürüldüğü aktarılırken, askerlerin yara almadığı savunuldu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan 20 Ağustos'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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