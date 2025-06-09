İsrail Ordusu, Gazze'ye Yardım Taşıyan Madleen Yelkenlisine El Koydu, Aktivistleri Aşdod Limanı'na Götürdü

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen yelkenlisinin "reklam amaçlı bir medya provokasyonu" olduğunu savunarak gemideki aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, "Yolcuların kendi ülkelerine dönmeleri bekleniyor" denildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da "yelkenlinin ele geçirilmesinden" dolayı İsrail ordusunu tebrik etti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition- FFC), "Madleen" isimli yelkenli ile İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak, insani yardım ulaştırma hedefiyle 6 Haziran'da Sicilya'dan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Yelkenlide, özellikle temel ihtiyaçlara yönelik birçok malzeme bulunuyordu. Bunlar arasında başta tıbbi ekipmanlar olmak üzere; bebek maması, bebek bezi, kadın hijyen ürünleri, koltuk değnekleri, protezler, su arıtma kitleri ve un ile pirinç gibi temel gıda maddeleri yer alıyordu.

Yelkenlide, tamamı sivil ve barışçıl bir misyon taşıyan 12 kişilik ekipte 11 gönüllü aktivist ve bir gazeteci vardı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız-Filistinli Rima Hassan, Almanya'dan Yasemin Acar, Fransa'dan Baptiste Andre, Omar Faiad, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi ve Reva Viard, Brezilya'dan Thiago Avila, Hollanda'dan Marco van Rennes, İspanya'dan Sergio Toribio ile Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, gemide bulunan isimler arasındaydı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün Madleen yelkenlisini engellemeleri için İsrail ordusuna talimat verdiğini açıkladı.

Thiago Avilla: "İsrail'in bizi kaçırmasını, yelkenliyi ve insani yardımı almasını ancak bir mucize önleyebilir"

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda bulunan Brezilyalı aktivist Thiago Avilla, Katz'ın bu tehdidine karşılık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı, aslında savaş suçu işlemeyi planladıklarını itiraf ediyor. Herkese şunu söylememiz çok önemli: Biz, uluslararası deniz sularındayız ve Filistin topraklarına gidiyoruz. Bunların hiçbiri, Siyonistlerin herhangi bir şey yapma yetkisinde değildir ve herkes bu bölgeden geçebilir" dedi.

Avila, ayrıca Brezilya haber kuruluşu Brasil 247'ye gönderilen bir mesajında, "Tehditler yoğun. Siber savaş navigasyon sistemimizi devre dışı bıraktı. Dünya ile iletişimi her an kesebilirler. İsrail'in savaş suçu işlemesini, bizi kaçırmasını, yelkenliyi ve insani yardımı almasını ancak bir mucize önleyebilir" ifadelerini kullandı.

Albanese, Madleen yelkenlisinin İsrail tekneleri tarafından kuşatıldığını açıklamıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese, Madleen yelkenlisinin İsrail tekneleri tarafından kuşatıldığını belirterek, "Az önce İsrail'e ait sürat tekneleri filoya ulaştı, 5 gemi filonun etrafında dolaşıyor" açıklaması yaptı.

Acar ve Thunberg, İsrail güçleri tarafından alıkonulurken video paylaştı

Yelkenlide bulunan aktivistlerden Yasemin Acar, "kendisinin ve diğer aktivistlerin denizde yollarının kesildiğini, İsrail güçleri ya da Filistinlilere yönelik soykırıma suç ortaklığı yapan ve buna aktif olarak katılan müttefiklerinden biri tarafından alıkonulduklarını" belirten bir video paylaştı.

İsveçli aktivist Greta Thunberg de aynı şekilde bir video paylaşarak, "Eğer insanlar videoyu görebiliyorsa, bunun İsrail güçleri tarafından durdurulduk ve kaçırıldık" dedi.

FFC: "İsrail, Madleen'i zorla durdurdu ve tam bir cezasızlıkla hareket etti"

FFC tarafından yapılan açıklama, İsrail, Madleen'i "zorla durdurmak ve tam bir cezasızlıkla hareket etmekle" suçlandı. Yapılan açıklamada, gemiye "hukuksuz bir şekilde çıkıldığı, silahsız sivil mürettebatının kaçırıldığı ve bebek maması, gıda ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere hayat kurtaran kargosuna el konulduğu" belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlerin İsrail'e götürüldüğünü açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Madleen yardım teknesinin mürettebat ve aktivistlerle birlikte İsrail'e götürüldüğü belirtildi. İsrail güçleri tarafından durdurulan yelkenlinin, "güvenli bir şekilde İsrail kıyılarına doğru yol aldığı" belirtildi. Bakanlık, grubu "tek amacı reklam yapmak olan ve tek bir kamyon dolusu yardımdan daha azını içeren bir medya provokasyonu düzenlemeye çalıştıkları" gerekçesiyle eleştirirken; "Yolcuların kendi ülkelerine dönmeleri bekleniyor" ifadesini kullandı.

Katz: "Yelkenlidekilere Hamas'ın 7 Ekim saldırısını belgeleyen bir video göstereceğiz"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabı üzerinden Madleen'in "hızlı" bir şekilde ele geçirilmesinden dolayı İsrail ordusunu tebrik etti. Katz, yelkenlinin Aşdod liman kentine doğru yol aldığını açıkladı ve aktivistlere İsrail'in, limana vardıklarında Hamas'ın 7 Ekim saldırısını belgeleyen bir videonun gösterilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Katz, Madleen'in İsveçli aktivisti Greta Thunberg'in "Yahudi karşıtı" olduğu ve Hamas'ı desteklediği yönündeki asılsız iddiaları tekrarladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: "Yelkenlideki aktivistler korunmalı"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yelkenlideki aktivistlerin korunması çağrısında bulundu. Bakanlık, "Gazze Şeridi'ndeki kuşatmayı kırmaya çalışan gemideki uluslararası dayanışma aktivistlerini selamladığını" belirterek, aktivistlerin eylemini "asil" olarak nitelendirdi.

Hamas: "Bu, uluslararası hukukun alenen ihlali"

Hamas da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Madleen'in durdurulmasının "uluslararası hukukun alenen ihlali" olduğunu söyledi. Açıklamada, gemideki aktivistlerin serbest bırakılmasını talep edilirken, İsrail "aktivistlerin güvenliğinden tamamen sorumlu" tutuldu.