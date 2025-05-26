İsrail'in aşırı sağcı bakan 'işgal' tanımını açık açık sahiplendi: Kullanmaktan korkmuyoruz

İsrail'in aşırı sağcı bakan 'işgal' tanımını açık açık sahiplendi: Kullanmaktan korkmuyoruz
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İsraillilerin Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalini kutladıkları provokatif 'bayrak yürüyüşü'ne katılan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ağlama Duvarı'nda yaptığı konuşmada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırıma varan saldırıları överek, "İşgal kelimesini kullanmaktan korkmuyoruz. İsrail'in topraklarını geri alacağız" dedi.

İsraillilerin Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalini kutladıkları provokatif 'bayrak yürüyüşü'ne katılan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ağlama Duvarı'nda aşırı sağcı İsraillilere seslendi.

İsrail'in aşırı sağcı bakan 'işgal' tanımını açık açık sahiplendi: Kullanmaktan korkmuyoruz

'İŞGAL' KELİMESİNİ SAHİPLENDİ

Smotrich, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırıma varan saldırıları övdü. İsrailli Bakan, "İşgal kelimesini kullanmaktan korkmuyoruz. İsrail'in topraklarını geri alacağız." dedi.

"GAZZE'Yİ İŞGAL EDİP YENİ YERLEŞİMLER KURACAĞIZ"

Bezalel Smotrich, Gazze'yi işgal edeceklerini ve Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşimler kuracaklarını da sözlerine ekledi. Smotrich, daha önce de Gazze Şeridi'ni tamamen kalıcı bir şekilde işgal edeceklerini söylemişti.

İsrail'in aşırı sağcı bakan 'işgal' tanımını açık açık sahiplendi: Kullanmaktan korkmuyoruz

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLEMİŞLERDİ

Aşırı sağcı fanatik İsrailliler, Doğu Kudüs'ün işgalinin İbrani takvimine göre yıl dönümünde provokatif bayrak yürüyüşü düzenlemişti. Şam Kapısı'ndan Eski Şehir'e girerek Müslüman bölgesinden geçen binlerce aşırı sağcı, Filistinlilere saldırmış ve Müslümanlar aleyhinde sloganlar atmıştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 binin üzerinde fanatik İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail'in aşırı sağcı bakan 'işgal' tanımını açık açık sahiplendi: Kullanmaktan korkmuyoruz

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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