Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu! Çobanın ihbarı sonrası adli tahkikat başlatıldı

Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu! Çobanın ihbarı sonrası adli tahkikat başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban, Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiindeki ormanlık alanda kafatası olduğunu değerlendirdiği buluntuyu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bölgeyi güvenlik altına alırken, cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından ormanlık alanda kafatası bulundu.
ÇOBAN FARK EDİP JANDARMAYA HABER VERDİ
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvanlarını otlatan çoban, ormanlık alanda kafatası olduğunu değerlendirdiği buluntuyu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Bölge güvenlik altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı.
ADLİ TIP KURUMU İNCELEYECEK
Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.