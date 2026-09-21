Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu! Çobanın ihbarı sonrası adli tahkikat başlatıldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından ormanlık alanda kafatası bulundu.

ÇOBAN FARK EDİP JANDARMAYA HABER VERDİ

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvanlarını otlatan çoban, ormanlık alanda kafatası olduğunu değerlendirdiği buluntuyu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Bölge güvenlik altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı.

ADLİ TIP KURUMU İNCELEYECEK

Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı