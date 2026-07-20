İsrail mahkemesinden Özgürlükler Komisyonu Başkanı Hatib'e kamu hizmeti ve para cezası

İsrail mahkemesi, "şiddete teşvik" ve "dolaylı olarak teröre teşvik" suçlamalarıyla yargılanan Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib'e 9 ay kamu hizmeti ve para cezası verdi.

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi "Adalah" tarafından yapılan açıklamaya göre, Nasıra Sulh Ceza Mahkemesi, Hatib'i 15 bin şekel (yaklaşık 4 bin 900 dolar) para cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Şeyh Hatib'in fiili hapis cezası yerine toplum yararına çalışmasını öngören 9 ay kamu hizmeti cezasına ve mahkum olduğu suçları 3 yıl içinde tekrar etmesi durumunda uygulanmak üzere 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Savcılığın, Hatib için talep ettiği 30 ila 50 ay arasında değişen fiili hapis cezası talebini reddeden mahkeme, Şeyh Hatib'i "terör örgütüyle dayanışma içinde olma" suçlamasından ise beraat ettirdi.

"Dava baştan aşağı siyasi"

"Adalah" Merkezi ve "el-Mizan" İnsan Hakları Kurumu'ndan oluşan savunma heyeti, mahkemenin kararının ardından savcılığın talebinin "aşırı ve herhangi bir makul dayanaktan yoksun" olduğunu kanıtladığını belirtti.

Heyet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatib hakkında en başından beri bir iddianame hazırlanmasının da, Arap kamuoyunun ifade özgürlüğü sınırları içinde kalan paylaşımları nedeniyle mahküm edilmesinin de hiçbir haklı gerekçesi yoktu. Bu dava, Filistin siyasi söyleminin ve anlatısının yargılanmasıdır. Dosya, gözaltı anından itibaren siyasi mülahazalar ve istisnai uygulamalarla gölgelenmiş, neticede 'teşvik' suçunun geniş ve tehlikeli bir şekilde yorumlanmasına dayanan bir mahkümiyetle sonuçlanmıştır."

Açıklamada, Şeyh Kemal el-Hatib'in 5 yılı aşkın süredir çok sayıda hukuki ve usulü aksaklıklarla dolu, uzatılmış yargı süreçlerine maruz kaldığı hatırlatıldı.

Nasıra Sulh Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2025'te Hatib'i, Mayıs 2021 olayları sırasında yaptığı bir konuşma ve sosyal medyadaki iki paylaşımı gerekçe göstererek mahküm etmişti.

Söz konusu paylaşımlar ve konuşma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve oradaki cemaate yönelik saldırılarını, ayrıca Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleriyle dayanışma gösteren Filistinlilere yönelik polis şiddetini konu alıyordu.

Kemal el-Hatib Kimdir?

Şeyh Kemal el-Hatib, 2015 yılında İsrail tarafından yasaklanana kadar 1948 Filistin İslami Hareketi'nin başkan yardımcılığını yürüttü.

Hatib, daha sonra İsrail vatandaşı Filistinlilerin en yüksek sivil temsil organı olan Yüksek Takip Komitesi'ne bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

İsrail yönetimi, "teşvik ve kışkırtma" olarak nitelendirdiği sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail vatandaşı Filistinliler (1948 Arapları) arasında doktorlar, avukatlar ve aktivistler de dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi gözaltı ve yargı kıskacında tutmaya devam ediyor.

Kaynak: AA