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İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu

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İran destekli Husilerin yönetimindeki Yemen'e hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu kez de komşusu Lübnan'ı vurdu. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesine hava saldırısı düzenlemesi sonucu bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu saldırıda, patlama nedeniyle saçılan şarapnellerin çevre köylere kadar ulaştığı öğrenildi.

İsrail, Yemen'in ardından Lübnan'ı da vurdu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesine hava saldırısı düzenlediği ve bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İsrail, 2 bin kilometre uzağındaki Yemen'in Hudeyde Limanı'nı vurdu. Yemen'deki saldırıdan hemen sonra ise alevler bu kez Lübnan'dan yükseldi.

İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Patlama nedeniyle saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı.

HİZBULLAH'IN SALDIRISI SONRASI MİSİLLEME

İsrail saldırısı, Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve 2 İsrail askerinin yaralandığı saldırı sonrası geldi.

İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu

İSRAİL YEMEN'E HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçakları, İran destekli Husilerin yönetimindeki Yemen'e saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda güçlü patlamalar meydana geldi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bölgeden yükselen alevler ise kameraya yansıdı.

"İSRAİL İLE SAVAŞ BAŞLADI"

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in hava saldırısı sonrası "İsrail ile savaş başladı. Tel Aviv artık güvenli değil." açıklamasını yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Yemen saldırısı sonrası, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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