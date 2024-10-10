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İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı

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İsrail güçleri, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü ana üssünde bulunan bir gözetleme kulesine ateş açtı. Saldırıda iki asker yaralandı. Barış Gücü, İsrail ordusunun BM'ye ait güvenlik kameralarına kasten ateş açarak imha ettiğini açıkladı.

Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu'da terör estiren İsrail ordusu, saldırıların dozunu artırdı. Son olarak İsrail askerleri Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin üzerine ateş açtı.

KAMERALARI HEDEF ALDILAR

2 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler'e ait güvenlik kameralarına kasten ateş açarak imha etti" denildi.

İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 65'e, yaralananların sayısı ise 97 bin 886'ya yükseldi.

İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı

RUSYA, GELİŞMELERDEN ENDİŞELİ

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesinin bölge için "felaket" olacağını belirterek "Bütün bunlar elbette sivil altyapının tahrip olmasına yol açıyor. On binlerce insan evini, geçim kaynağını ve işini kaybediyor." ifadelerini kullandı. Çatışma coğrafyasının genişlemesini dile getirmek bile istemediğini vurgulayan Peskov, "Bütün bunların sonuçları bölge için felaket" ifadelerine yer verdi.

İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Birleşmiş Milletler Güncel Lübnan İsrail

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Yorumlar (2)

Yalı çapkını:

Hadi görelim bakalım bm yi şimdi karışılık vermesi gerekiyor

67
2
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Emre emre:

Arkasında babası ABD var

52
1
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