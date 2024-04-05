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Türkiye'de İsrail istihbaratına "Köstebek-3" operasyonu: 8 gözaltı

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Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri İsrail istihbaratı ile paylaşanlara yönelik "Köstebek-3 operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli ve operasyon hakkında açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Takipteyiz" dedi.

"CASUSLUK FAALİYETLERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya üzerinden "Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz!" ifadeleriyle paylaşarak şu bilgileri verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili bilgi vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, MİT ve polis ekiplerini tebrik ederek "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı İsrail Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Nur Zo:

Kanıtlanmış Vatan hainliğinin cezası İDAM

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Serhan Soylu:

Ülkeye başıboş milyonlarca vatansız aldıktan sonra daha çooooook böyle haber yapılır !!

yanıt0
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Hikmet Bal:

atık bu faşist devlet le tüm ilişkiler kesilmeli

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yanıtYanıtla
serdar büyükbayraktar:

devletin başındakilerin de ilişkilerini kesmeleri lazım israille

yanıt64
yanıt5
Mert Kafkas Sahin:

Akp İsrail ile ticareti bitir. Yeter kazandığın

62
16
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Nurullah Aydın:

chp ye göre hamas bir terör örgütüdür ne alakası var demeyin hatırlatırım

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Mert Kafkas Sahin:

Doğru zaten. Hamas eşittir Filistin değildir. Yaşasın bağımsız Filistin.

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Nurullah Aydın:

mert kafkas bekara karı boşamak kolay derler demekki reis o koltuğa oturunca öyle hemen kes demekle olmuyor

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zırzop:

İdamdan öte çözüm yoktur, satılmış insanın ülkesine de vatanınada faydası yoktur

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bekir yapici:

son zamanda onlarca israil casusu yakalandi ben sahsen Türkiyede daha yüksek yerlerden cemaat ve tarikatlardan basta israil iran ve araplarin hesabina calisanlarin cok daha fazla oldugunu tahmin ediyorum,bir kac yil önce bir alman politika dergisinde Türkiyede batili ülkelerden ve abd´den o kadar cok casus varki adeta sokakta birbirlerine sapka cikariyorlar diye bir makale okumustum onlar disardan gelenler ancak kendi icimizdede satilmis hainlerin bol olduguna ben inaniyorum.

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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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