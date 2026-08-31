İsrail Bakanı Batı Şeria'da 370 Dönüm Araziyi Yerleşime Açtı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı "Yahudi yerleşimi" kurmak üzere 370 dönümlük Filistin arazisinin yerleşime açıldığını bildirdi.

Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Gush Etzion bölgesinde, "Mişmar Yehuda" adıyla yeni bir "yerleşim yeri" ilan ettiklerini duyurdu.

Eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın "yerleşimleri yıkmak" ve Filistin devleti kurmak istediklerini savunan Smotrich, mevcut koalisyon hükümetinin ise işgal altındaki Filistin'de toprak gasplarını genişlettiğini belirtti.

Smotrich, 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlilerin (1948 Arapları) yaşadığı Celile ve Necef bölgelerini işgal ettiğini öne sürerek, seçim kampanyası çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria'daki gasp politikalarını, Arap çoğunluklu bölgelerine "taşıyacağını ve buraları Yahudileştireceğini" savunmuştu.

Kaynak: AA