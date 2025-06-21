İsrail: İran'a ait 3 adet F-14 savaş uçağını vurduk

İsrail: İran'a ait 3 adet F-14 savaş uçağını vurduk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail: İran'a ait 3 adet F-14 savaş uçağını vurduk
Haber Videosu

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı" denildi.

İsrail, İran'da yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İRAN'A AİT 3 ADET F-14 SAVAŞ UÇAĞI HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağının hedef alındığını açıkladı.

İsrail: İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağı hedef alındı

"ASKERİ ALTYAPILARA YÖNELİK SALDIRILAR DÜZENLENİYOR"

IDF tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı. Buna ek olarak, şu anda Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın merkezindeki askeri altyapılara yönelik saldırılar düzenliyor"

?İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İsrail: İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağı hedef alındı

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim

"İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim"
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?

ABD'den çatışmaları kızıştıracak hamle
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı

İran süre verdi: Ya teslim olun ya da...
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik

Putin ilk kez açıkladı! İsrail'i defalarca uyarmış
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bu F-14'ler amerikanın irana en büyük kazığı. Devrim zamanı bunların çoğunu bozup gittiler zaten. Bir ara bize itelemeye kalktılar ama o zamanki bizim denetlemeci generaller akıllı çıktı da kabul etmediler bu uçakları.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

iranı yönetenlerin halkına karşı hal tavır ve davranışlarını ülkeyi yönetme biçimlerini petrolden elde ettiği gelirleri tırtıklayıp sadece halka koklatarak yaptıkları yönetim şeklini hiç bir zaman tasvip etmem o milyarlarca doları kim geldiyse iç etti kah demokrasi yalanıyla kah dini istismar edip kullanarak gönlüm iran halkının düşmanlarına karşı kuvvetle koyup refah mutluluk içinde yaşamasından yana

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

iran teknoloji sıfır, işleri güçleri. islam halifelerine saldırmak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Takım çeyrek finalde!
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.