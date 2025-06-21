İsrail: İran'a ait 3 adet F-14 savaş uçağını vurduk

İsrail, İran'da yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İRAN'A AİT 3 ADET F-14 SAVAŞ UÇAĞI HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağının hedef alındığını açıkladı.

"ASKERİ ALTYAPILARA YÖNELİK SALDIRILAR DÜZENLENİYOR"

IDF tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı. Buna ek olarak, şu anda Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın merkezindeki askeri altyapılara yönelik saldırılar düzenliyor"

?İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.