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İsrail'in Refah kentindeki saldırıda en az 200 Filistinli öldü

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Touma, New York'taki günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6 Mayıs'ın ardından 1 milyondan fazla kişinin Gazze'nin güneyindeki Refah'tan ayrıldığını aktaran Touma, yerinden edilmenin halen sürdüğünü ifade etti. Touma, bu kişilerin daha önce birkaç kez yerinden edildiğini, bölgede yoğun bombardımanın sürdüğünü belirtti.

Touma, son 3 haftada sadece 200 yardım tırının geçiş yapabildiğine dikkati çekerek, "İnsanların ihtiyaçları çoğalırken bu denizde damla." değerlendirmesinde bulundu.

Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırılara ilişkin ekiplerinden ve uluslararası tıp hizmeti veren kaynaklardan edindikleri bilgileri aktardı.

Buna göre, 26 Mayıs'taki saldırılar sonrasında can kaybının çok yüksek olduğunu öğrendiklerini aktaran Touma, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Touma, "Gazze'de her yerde ölüm var." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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