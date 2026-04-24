İsrail'in Lübnan'a saldırılarında tarihi eserler de zarar gördü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda korunmuş tarihi alan içinde bir evi hedef alması sonucu tarihi eserler hasar gördü.

Lübnan'ın tarihi Sur kenti İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan, geçici ateşkesin ilan edildiği 17 Nisan'a kadar İsrail'in halkı göçe zorlayan şiddetli saldırılarına maruz kaldı.

Çok sayıda kişinin öldüğü ve binaların yıkıldığı saldırılarda tarihi mekanlar da hasar gördü.

Fenikelilerden, Romalılara ve Bizans İmparatorluğuna kadar çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan ve kökleri tarihin derinliklerine uzanan Lübnan'ın güneybatısındaki Sur kenti, 1984 yılından bu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Tarihi binlerce yılı aşan Sur kentindeki "Al-Bass" isimli tarihi alanda İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu toprak altından çıkarılan tarihi eserler kırıldı ve hedef alınan evden fırlayan taş parçası da Bizans döneminden kalan tarihi yapıya çarparak zarar verdi.

Sur Belediye Başkan Yardımcısı Alvan Şerefuddin, Sur'daki tarihi alanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sur, tarihin derinliklerine kök salmış bir şehirdir. Geçmişi 5 bin yılın üzerindedir, Roma, Yunan ve Finike medeniyetlerinden sonraki dönemlere kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptı." dedi.

Şerefuddin, "Sur'daki tarihi eserler ve şehir 80'li yıllardan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Bu şehir, 1982 yılından günümüze kadar İsrail'in en çirkin saldırılarına maruz kaldı." diye konuştu.

İsrail'in Sur'a yönelik saldırılarına dikkati çeken Şerefuddin, "Arkeolojik sit alanının yakınında birkaç bina hedef alındı ve buradaki tarihi yapılar Siyonistlerin saldırıları nedeniyle zarar gördü." diye konuştu.

Şerefuddin, İsrail'in yakınında bir evi hedef aldığı Al-Bass tarihi alanında Roma döneminden kalma hipodrom ve Zafer Takı'nın bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sur'daki arkeolojik alanlar Lübnan'ın en büyük arkeolojik alanları arasındadır. Sur bir miras oluşturur. Bu eserler sadece taştan ibaret değil kültürel bir miras ve medeniyetin sembolüdür."

"İsrail 80'lerdeki işgalinde tarihi eserleri çaldı"

Şerefuddin, İsrail'in 1982'den 1985'e kadar süren Lübnan'ın güneyindeki işgali sırasında Sur kenti ve çevresinde tarihi eserlerin çalındığına dikkati çekerek, "Lahitler götürüldü, içindeki altınlar çalındı, kazılar yapıldı ve tarihi eserler İsrail'e kaçırıldı." dedi.

İsrail'in tarihi mekanları da etkileyen saldırılarına ilişkin Şerefuddin, şöyle devam etti:

"Lübnan'ın ve güneyinin kimliğini silme girişimi var. Bunun en büyük kanıtı, Şema Kalesi'ne düzenlenen saldırı. İsrailli bir bilim adamı gelip orada İsrail'e ait türbenin bulunduğunu iddia etti. Bu bir yalan ve iddiadır."

Şerefuddin, Şema Kalesi'nin İsrail'in Ekim 2023-Kasım 2024'teki saldırılarında da hedef alındığı, bu saldırılarda da hasar gördüğü bilgisini verdi.

Lübnanlı yetkili, "İsrail, insanı ve taşı hedef alıyor, bu kültür ve medeniyet mirasını yok etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası çağrıların etkisizliğine sitem eden Şerefuddin, "Onlarca yıldır bir işe yaramasa da bu çağrıları yine yapıyoruz. Birleşmiş Milletlere ve uluslararası kuruluşlara, bu saldırıları durdurmak için acil müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Şu an 10 günlük bir ateşkes süresindeyiz ve belki saldırılar yeniden başlayacak." dedi.

İsrail insan haklarına, sivillere ve tarihi mirası koruyan kararlara aldırış etmiyor

İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Sur kentine yaklaşık 17 bin yerinden edilmiş kişinin geldiğini hatırlatan Şerefuddin, şunları kaydetti:

"Biz, İsrail düşmanının son anları bekleyip öfkesini şehrin ve orada topraklarına bağlı insanların üzerine saçtığını görmüştük. Ateşkesin yürürlüğe girmesine 3 dakika kala, bir mahalleyi hedef alan saldırı düzenlendi, 6 bina yıkıldı." dedi.

Şerefuddin, hedef alınan bölgede yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirterek, 23 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı yerde arama kurtarma çalışmalarının en az 5 gün devam ettiğini söyledi.

Lübnanlı yetkili, "İsrail vahşetinin taşa ve insana saldırdığını, insan haklarına, sivillerin hayatına ve çağlar boyu süregelen tarihi mirası koruyan uluslararası kuruluşların kararlarına aldırış etmediğini biliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.