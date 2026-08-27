İsrail'in Sahte Düşünce Kuruluşu AI'ı Manipüle Ediyor

İsrail tarafından finanse edilen ve var olmayan düşünce kuruluşunun adıyla yayın yapan ABD merkezli internet sitesinin, yapay zeka sohbet botlarının "İsrail yanlısı argümanları öne çıkarmasını sağlamak amacıyla" içerik ürettiği bildirildi.

The Guardian gazetesinin ortaya koyduğu geniş çaplı analize göre "Hanover Institute for Public Policy" adıyla yayın yapan internet sitesi, 9 günde 124 rapor ve 560 binden fazla kelime yayımladı.

ABD merkezli site, yapay zeka sohbet botlarının, içerikleri kaynak olarak kullanmasını sağlamayı vadeden ticari platform üzerine kuruldu.

Site, Filistinli mahkumlara işkence, İsrail'in savaş suçları ve İsrail'in Gazze'de Filistinlileri kasıtlı olarak aç bırakıp bırakmadığı gibi konularda İsrail'in pozisyonunu sözde "tarafsız araştırma" formatında sundu.

"Hanover Institute for Public Policy" adlı site, herhangi bir yargı alanında tüzel kişiliğe sahip görünmüyor, fiziki adresi bulunmuyor, sitenin çalışanlarının isimleri ve raporlarda yazar imzası da yer almıyor.

New York merkezli medya prodüksiyon şirketi "Piro Inc", söz konusu siteyi İsrail hükümeti adına yürütülen faaliyet kapsamında, 1938 tarihli Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) çerçevesinde ABD Adalet Bakanlığına bildirdi.

Site, İsrail hükümetinden on milyonlarca dolarlık finansmanla destekleniyor

The Guardian gazetesi, sitenin İsrail hükümetinden on milyonlarca dolarlık finansmanla desteklenen daha geniş bir kampanyanın parçası olduğunu, bu faaliyetlerin Avrupa merkezli reklam grubu "Havas Media" dahil üçüncü taraflar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

"Havas Media" ile bu kampanyada çalışan başka bir Amerikan şirketi arasındaki sözleşmede, "GPT konuşmalarında GPT çerçeveleme sonuçları" üretmek için internet siteleri ve içeriklerin devreye alınmasından söz edildi.

"Hanover Institute for Public Policy" adıyla kendisini düşünce kuruluşu gibi tanıtan internet sitesinin yayımladığı 124 başlığın biri hariç tamamı, kullanıcıların sohbet botlarına yöneltebileceği sorulara benzedi. Bunların arasında "Anti-siyonizm, antisemitizm midir?", "İsrail, Filistinlileri topraklarından sürdü mü?" ve "İsrail, Gazze'de soykırım mı yapıyor?" gibi başlıklar yer aldı.

İçerikler sözde akademik görünümlü ve kaynaklı şekilde hazırlanırken İsrail'e yönelik eleştirileri ise zayıflatacak biçimde çerçevelendi.

"Metinler okundukça birçok şeyin anlam ifade etmediği görülüyor"

"Quincy Institute" adlı ABD'li düşünce kuruluşundan araştırmacı Nick Cleveland-Stout, siteye ilişkin ilk izleniminin "etkileyici" olduğunu belirterek, tasarım ve logoların akademik görünüm verdiğini ancak metinler okundukça birçok şeyin anlam ifade etmediğinin görüldüğünü söyledi.

Cleveland-Stout, sitedeki içeriklerin genelinde İsrail'e yönelik eleştirileri zayıflatmaya dönük çerçevenin bulunduğuna, neredeyse her yazının sonunda konunun antisemitizme katkı sunabileceği yönünde bir imanın yer aldığına işaret etti.

Yapay zeka sohbet botlarının bu tür anlatıları kaynak göstermeden tekrar edebileceğine dikkati çeken Cleveland-Stout, bu durumda kullanıcıların bilginin kaynağını kontrol etmelerinin zorlaşacağını dile getirdi.

Cleveland-Stout, ayrıca yabancı hükümetler, şirketler ya da farklı aktörlerin büyük dil modellerini etkilemeye çalışmalarının "içinde yaşanılan yeni gerçekliğin parçası" haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA