İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Eurosatory fuarına katılımını engelleyen Fransa'ya tepki gösterdi

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Paris Eurosatory 2026 Fuarı'na katılımının engellenmesine tepki göstererek Fransa'nın kararını ayrımcı ve siyasi olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Paris Eurosatory 2026 Fuarı'na, İsrail'in katılımını engelleyen Fransa'ya tepki gösterdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kararın ayrımcı ve siyasi bir karar olarak "derin hayal kırıklığına" neden olduğu savunuldu.

Fransa'nın kararına tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı paylaşımında, "Özgürlük ve demokrasiyi savunduğunu iddia eden bir ülke, İsrail'i seçici bir şekilde engelleyemez. Fransa bir kez daha ilkeyi siyasete tercih etti." ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, haziran sonunda düzenlenecek Paris Eurosatory 2026 Fuarı'na, İsrail hükümet temsilcilerinin katılımının, İsrail'in stant açmasının ve saldırı sistemlerini sergilemesinin yasaklandığını aktarmıştı.

Fransa, İsrail'in Paris Eurosatory 2024 Fuarı'na da katılımına izin vermemiş, fuarın ana organizatörü Coges Events, "hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma endüstrisi standının olmayacağını" ifade etmişti.

Fransız hükümeti, 2025'te düzenlenen Paris Havacılık Fuarı'nda ise saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddeden İsrailli firmaların ürünlerini siyah bir perde ile örterek bu tür silahların sergilenmesini engellemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
