Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Belder, İsrail'de seçimlerin ardından ortaya çıkan koalisyon arayışlarını ve Netanyahu karşıtı blokun hükümet kurma ihtimallerini AA Analiz için kaleme aldı.

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İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen, yarışan blokların hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması ülkede siyasi belirsizliğin devam etmesine neden oluyor. Buna karşın yeni parlamentonun göreve başlaması, parlamento başkanı ve başkanvekillerinin seçilmesi, başta yargı reformu olmak üzere önceki dönemde alınan tartışmalı hükümet kararlarının geri alınmasına yönelik sürecin başlatılması ve geçici komitelerin oluşturulması gibi gelişmeler, ülkedeki siyasi sürece belirli bir ivme kazandırdı. Buna son olarak 7 Ekim'e yönelik Devlet Soruşturma Komisyonu kurulmasına yönelik atılan adım da eşlik etti.

Parlamento çoğunluğunu elinde bulunduran muhalefet partileri, hükümet henüz kurulmadan da parlamentodaki konumlarını kullanarak birtakım siyasi avantajlar elde etmeyi hedeflediklerini daha önce dile getirdiler. Ancak birbirinden oldukça farklı siyasi sonuçlar doğurma potansiyeline sahip koalisyon alternatiflerinin çeşitliliği, mevcut belirsizlik ortamında gerçekleşen bu ivmenin çok uzun süreli olmayacağını gösterdi.

Muhtemel senaryolar neler?

8 Kasım'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen Eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, kendi ortaklarıyla olduğu kadar başta Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud olmak üzere Haredi partileriyle de temas halinde. Koalisyon kurma sürecinin referansları seçim kampanyası dönemindeki referanslardan farklı olduğu için, kampanya döneminde verilen sözlerin, oluşturulan siyasal hatların ne ölçüde yeniden şekillendirilebileceği kritik öneme sahip. Bugünkü durumda Eisenkot merkezli bir yeniden şekillenme denemesi görülürken, olası bir başarısızlıkta, yani hükümet kurma görevinin Netanyahu'ya verildiği bir senaryoda, yeniden şekillenme denemesinin merkezi aktörü Netanyahu olacak.

Eisenkot merkezli koalisyon alternatifleri ise kabaca üç gruba ayrılabilir, Netanyahu'nun Likud partisiyle bir ulusal birlik hükümeti, Arapların dışarıdan desteğine dayalı bir azınlık hükümeti, Netanyahu bloğundan kopabilecek diğer aktörlerle, daha doğrusu Haredi desteğiyle, bir hükümet. Her üç senaryo da farklı riskler taşıdığı için, Eisenkot'un nasıl bir siyasal maliyet hesabı yaptığı ve ne ölçüde bir maliyeti sırtlanmaya hazır olduğu bu senaryolar içerisinde yol alma motivasyonunu belirleyecek.

Bu üç senaryonun en tutarsız ama pragmatik olanı başta Likud ve Yashar partileri olmak üzere her iki kamptan da partilerin temsil edildiği, Arapların ise dışarıda bırakıldığı bir ulusal birlik hükümeti. Muhalefet cephesinde yer alan BeYachad Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Naftali Bennett de söz konusu formüle desteğini, Başbakanlığın dönüşümlü olarak yürütülmesi ve bu rotasyonda önceliğin Gadi Eisenkot'a verilmesi gibi belirli koşullara bağlayarak ifade etti. Likud ve Yashar partileri arasındaki görüşmeler henüz neticelendirilemese de halen sürüyor. Eisenkot'un kendi liderliği altında böyle bir hükümete açık olduğunu belirtmesi ve özellikle Netanyahu'nun 'İran tehdidi' söylemiyle ulusal birlik hükümetinin kurulması konusunda ısrarcı olması bu açıdan özellikle dikkat çekici.

Ancak Eisenkot'un siyasal kampanyasını, Netanyahu'nun şahsı etrafında kutuplaşan ve kamuoyuna "sadece Netanyahu" ile "asla Netanyahu" ayrımı şeklinde yansıyan siyasal-toplumsal kırılma hattı üzerine kurduğu görülüyor. Özellikle 7 Ekim'in soruşturulması ve Netanyahu'nun siyasi sorumluluğunun açığa çıkarılması üzerine inşa ettiği söylem ve vaatler göz önüne alındığında, Eisenkot'un bu çizgiye sadık kalarak ilerlemesi de pek mümkün görünmüyor.

Buna rağmen görüşmelerin devam ediyor olması ise pragmatik siyasetin şekillendirici etkisini gösteriyor. Ancak bu sürecin kendi kampını aynı derecede tatmin ettiğini söylemek çok mümkün görünmüyor. Bennett'in aksine, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'nun yer almadığı alternatif hükümet formülleri üzerinde çalışıyor, ancak bu süreçte Arap partilerinin desteğine dayalı bir azınlık hükümeti seçeneğini reddediyor. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise Likud ile yürütülen görüşmelerin sonlandırılması ve bir azınlık "değişim hükümetinin" vakit kaybedilmeden kurulması gerektiğini savunuyor.

İkinci alternatif ise seçimlerden sonra ortaya çıkan olası Haredi desteğine dayalı bir koalisyonun kurulması fikri. Aslında bu durum da oldukça tutarsızlık içeriyor. Zira muhalefet kampının istisnasız tüm aktörleri, Eisenkot, Bennett, Lapid, Liberman ve Golan, Haredi toplumsal imtiyazlarına karşıt söylem benimsedi. Özellikle Bennett ve Lapid'in partileri olan BeYachad'ın seçim sloganı "hizmet edenlerin devrimi" idi. Buna göre askerlik yapmayan, işgücü piyasasına katılarak vergi yükünü paylaşmayan ama buna karşılık bütçeden topluluk kurumlarına pay alan Haredilerin bu imtiyazları ortadan kaldırılacak, bu pay çalışan ve devlete hizmet eden kesimlere aktarılacaktı.

Haredilerin askerlik muafiyetleri ve toplumsal ayrıcalıklarına karşıtlık üzerinden şekillenen bu siyasal ajandaya rağmen, özellikle Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisinin bağlı bulunduğu kampın liderinin Netanyahu'yu Başbakan olarak önermemesi, kamplar arasında çekimser bir pozisyon takınması, Eisenkot'un olası bir Haredi ittifakını gündeme getirdi. Ancak Haredilerin herhangi bir koalisyona destek verirken bir tür toplumsal garantileri şart koştukları da biliniyor. Bu iki eksenin, yani Haredi imtiyazlarına karşıtlık ile Haredi toplumsal kazanımlarının korunması fikrinin nasıl uzlaştırılabileceği ise merak konusu.

Uzun zamandır bu kazanımları sorunsallaştıran Liberman'ın, Netanyahu'nun dışarıda bırakılacağı bir koalisyon için taviz verilebileceğini açıklaması ise sıfır toplamlı görünen bu oyunun yeniden kurgulanarak uzlaşmaya dayalı bir mekanizmanın da pekala mümkün olabileceğini gösteriyor. Yine de bu mekanizmanın ne ölçüde istikrar getireceği belirsiz. Ayrıca tek başına Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin desteği de muhalefet partilerinin 61 sayısına ulaşmasına yetmiyor. Dolayısıyla bu ihtimalin, ya her iki Haredi partinin de dahil edildiği bir koalisyon, ya Likud ile kurulacak bir ulusal birlik hükümeti ya da Arap partilerinin desteğini içeren bir formül çerçevesinde değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

Bu üç senaryonun en tutarlı ama paradoksal olarak en zayıf olanının ise Arapların desteğine dayalı bir azınlık hükümeti olduğunu söylemek mümkün. Zira Arap partileri de Netanyahu karşıtı bloğun bir parçası ve seçim sonrasında parlamento çoğunluğuna dayalı olarak alınan kararların şekillenmesinde önemli rol oynadı. Örneğin Knesset Başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Yashar partisinden Matan Kahana'yı desteklediler.

Koalisyonun siyasi sınırları

Muhalefetin psikolojik üstünlüğünün temel dayanaklarından biri, Netanyahu karşıtı partilerin parlamentoda çoğunluğu elde etmiş olması ve bu çoğunluğun Netanyahu'nun siyasal meşruiyetinin sorgulanması için kullanılması. Bu durumun kaynağı ise rekor düzeyde siyasal katılımla rekor sayıda vekili meclise gönderen Araplar.

Muhalefet bloğu Netanyahu bloğundan daha az sandalye kazandı, Yashar partisi de Netanyahu partisinden daha az milletvekiline sahip. Yahudi muhalefeti ile Arap partileri arasındaki Netanyahu karşıtı işbirliği, teknik hesaplamalar ve karşılıklı pazarlıklar sonucunda ortaya çıkmış bir konumlanmadan ziyade, daha organik bir siyasal yakınlaşmaya dayanıyor. Bu nedenle söz konusu işbirliği kendi içinde tutarlı. Buna rağmen bu senaryo en zayıf senaryo olarak görülüyor. Bu durumun ise üç temel sebebi bulunuyor. Öncelikle, başta Liberman olmak üzere Arapların dışarıdan desteğine dayalı bir hükümet fikrine bile karşı çıkan ortakları zaten siyasal maliyeti yüksek olan böylesi bir hamleyi daha da zorlaştırıyor.

İkinci sebep ise seçim sonuçları matematiğinden kaynaklanıyor. Sadece Ra'am Partisinin desteği ile gerekli koalisyon kurma sayısına ulaşılabilseydi, ki bu aynı zamanda Yahudi muhalefet bloğunun Netanyahu bloğundan daha büyük olmasıyla mümkün olabilirdi, bu durum siyasal maliyet açısından daha üstlenilebilir ve "meşru" olurdu.

Üçüncü sebep ise özellikle 7 Ekim sonrası hem İsrail içinde hem de bölgesel düzeyde ortaya çıkan güvenlikçi siyasal atmosferin Arap partilerine dayalı bir koalisyonun anlamlı bir karar alma ve uygulama sürecini ne ölçüde mümkün kılacağı sorusuna Eisenkot'un hazır bir yanıtının ve alternatif stratejisinin olmaması. Gazze'nin yeniden inşa sürecinden, geri çekilme hususuna, halihazırda başlamış ABD-İsrail ve İran Savaşı'nın geleceğinden Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine kadar askeri-güvenlik politikalarının içeride Arap partilerinin desteğine endekslenmesi ve daha da önemlisi, Netanyahu bloğunun her gün bu koalisyonu dinamitleme çabasının ne ölçüde sürdürülebilir olacağı sorusu da cevaplanmış değil. Netanyahu karşıtlığı organik bir siyasi ortaklık zemini oluştursa da bunun bir hükümet ortaklığına dönüştürülmesi kendiliğinden gerçekleşmiyor.

Sonuç olarak, her üç ihtimalin de geçerliliğini yitirdiğini söylemek mümkün görünmüyor. İlk iki senaryonun birbiriyle de ilgisi olduğu düşünüldüğünde alternatiflerin de çeşitlendirilmesi mümkün. Bu, Arap partilerin dışarıdan desteğine dayalı hükümeti için de geçerli. Eisenkot mevcut koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde yine de koalisyon kuracağını ifade ederken, bunun ancak ve ancak Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle mümkün olduğunu biliyor, buna rağmen bu alternatifi bu şekilde çerçevelemiyor. Bu olasılığı bir strateji olarak değil, İsrail siyasal gerçekliğinin bir yansıması olarak ifade ediyor. Yani başlangıçta tutarlı ve organik olarak ifade ettiğimiz durumu kendiliğinden, pazarlıksız siyasi bir gerçekliğin tecessümü olarak yansıtma fikrini de gözlemlemek mümkün. Kısacası Eisenkot henüz hiçbir olasılığı bir bütün olarak dışarıda bırakmış değil.

[Doç. Dr. Ferit Belder, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesidir.]

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Kaynak: AA