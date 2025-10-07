İsrail'de alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nun Türk aktivistleri, yaşadıklarını anlattı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türk aktivistleri, alıkonulma sonrası yaşadıklarını anlattı.

Sinan Akılotu, AA'ya açıklamasında, önce Tunus'a daha sonra 13 Eylül'de Tunus'tan da Küresel Sumud Filosu'nda Marinette gemisiyle denize açılarak Gazze'ye doğru yola çıktıklarını kaydetti.

Yolculuğun 21 gün sürdüğünü belirten Akılotu, Gazze sahiline yaklaşık 35 mil kala İsrail tarafından alıkonulduklarını ve 5 gün İsrail zindanlarında kaldıklarını söyledi.

Filonun "2 yıldır süren çaresizliğin ürünü" olarak ortaya çıktığını bildiren Akılotu, "balıkçı teknesinden hallice teknelerle" Akdeniz'in bir tarafından öbür tarafına küçük yelkenli gemilerle deniz seferi düzenlediklerini anımsattı.

Sefer esnasında yaşanan sıkıntıları "anlatmaktan haya ettiğini" kaydeden Akılotu, "Çünkü Gazze'nin yaşadığı sıkıntıların binde biri kadar değildi" dedi.

Alıkonulmaları sırasında maruz kaldıkları muameleyi hatırlatan Akılotu, o an yaşadıkları zorluklara rağmen sürekli olarak "Filistinlilere kim bilir nasıl davranıyorlar" diye düşündüklerini dile getirdi.

İsrail'de atıldıkları hücrelere köpeklerle girildiğini ve (yiyeceklerin) "hayvanların önüne atar gibi" kendilerine verildiğini kaydeden Akılotu, birlikte açlık grevi yapma kararı aldıklarını söyledi.

Bu süreçte hayatta kalmak için sadece musluktan su içtiklerini kaydeden Akılotu, temel sağlık problemi olmayan herkesin bu açlık grevine katıldığını belirterek, "Orada kaldığım süre içinde şunu hayal ettim, 30-40 yıldır bu zindanlarda bize yapılan muamelenin çok daha kötüsü yapılıyor, bu insanlar nasıl dayanıyor." dedi.

İsrail askerlerinin ilk müdahalenin bir gün sonrasında Marinette gemisini aktivistleriyle birlikte alıkoyduğunu aktaran Akılotu, Aşdod Limanı'na İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in geldiğini anımsattı.

Ben-Gvir'in burada katılımcılara hitaben "sokak ağzıyla konuşarak aşağıladığını" belirten Akılotu, alıkonulma esnasında çok sayıda "Türkçe konuşan İsrail askeri gördüklerini" belirtti.

"Allah, devletimizden razı olsun"

İsrail'in "şeytan yüzüyle muhatap olduklarını" belirten Akılotu, filonun dünya kamuoyundaki etkisine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Allah, devletimizden razı olsun, hem İsrail'deki süreç içerisinde hem de Ürdün'e geliş sırasında hakikaten (devleti) yanımızda gördük. Araçları amaca dönüştürmemek lazım. Küresel Sumud Filosu Gazze'deki mezalimin durması için yola çıktı. Yani Sumud'u, yaşananları ön plana çıkartıp Gazze gündemini geriye itmemek lazım. Gazze'nin hele bu saatten sonra, dünya kamuoyunun Gazzelilerin kanlarıyla bedel ödemişken Siyonizmin gerçek yüzünü tam anladığı bu dönemde Gazze'ye ümmetin, devletlerin ve vicdanı olan bütün halkların artık Gazze'ye elle müdahale etmesi lazım. Gazze ile bütün kararları Gazzelilerin alması lazım."

İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze'nin "her metrekaresine bomba düşmeye devam ettiğini" kaydeden ve Filistinlilerin "kan ağladığını" belirten Akılotu, "Gazze'de ümmetin ve devletlerin somut adım atması gerekiyor. Etkisi ve yetkisi olan herkesin Gazze'ye elle müdahale edilmesi noktasında elinden geleni kesinlikle yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

-"İsrail ordusunun ne kadar korkak bir ordu olduğunu gördük"

Aktivist Turgay Turan da filodaki görevinin gemilerin bilişim sistemleri ile ilgilenmek olduğunu, İsrail ordusunun engellemelerine rağmen dünyaya bağlanabildiklerine işaret ederek, "Görevimizi başarıyla yaptık. Onların (İsrail'in) bütün saldırı anları kameralara yansıdı. Bizim teknelere ulaşım sağladıysanız bunlar tamamıyla işin çok doğru gitmesiyleydi." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, "İsrail ordusunun ne kadar korkak bir ordu olduğunu gördüklerini" söyleyerek "Onlardan daha fazlasını (kötü muamele) bekledik lakin biz ayakta dimdik durduğumuz için bizden korktular. Bizlere zulüm etmek isteyenlere karşı diğer devletlerden boyun eğenler oldu ama Türklerden boyun eğmeyip dik durandan hiçbirine bir şey diyemediler. ve tabi ki medyanın baskısı, bütün milletlerin baskısı vardı." diye konuştu.

İsrailli yetkililerin kameralar önünde kendilerine su vererek şov yaptığını belirten Turan, "(İsrailli yetkililer) Şov yaptılar, bize yalandan su vermeye kalktılar kameraların önünde, arkada tamamıyla pislik peşindeydiler." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, gemilerin Gazze kıyılarına yaklaştıkları sırada uçak ve bombalama seslerinin duyulmaya başladığını belirterek, o anda Gazze'ye yönelik 18 bombalamayı sayabildiklerini kaydetti.

ABD ve İsrail'e karşı boykot uygulanması çağrısında bulunan Turan, süreç boyunca kendilerine yardım eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine de teşekkür etti.

"Karşı koydum"

Aktivistlerden Yunus Demir de teknelerin Tunus'ta hazırlanma sürecinden itibaren filoda 45 gündür görevli olduğunu kaydetti.

"Bizim için gururdu, en nihayetinde Gazze'ye ulaşmayı çok istedik ve çok yaklaştık" diyen Demir, uluslararası sularda İsrail tarafından "her zamanki gibi kaçırıldıklarını" bildirdi.

Alıkonulma sonrası üç farklı noktada şiddete maruz kaldığını kaydeden Demir, taktığı kefiyenin çıkarılması talimatına karşı koyduğunu belirtti.

Demir, "Çıkartmayacağımı söyledim, iri yarı iki polis kollarıma girerek bir yere götürdüler ve orada şiddet uygulayıp kefiyemi çıkarttılar. Biri diziyle göğsüme vurdu, beni yere yatırdı, ayağının altıyla kafama vurdu." ifadelerini kullandı.

Filonun "şiddetsizlik" mottosuyla hareket ettiğini hatırlatan Demir, kendisine yönelik şiddete mukavemet göstermemeyi tercih ettiğini bildirdi.

Yakında "daha güçlü geleceğiz"

Demir, "İsrail'in nasıl bir terör devleti olduğunu biliyoruz, yakından bir kez daha şahit olduk. Kötü muamelelere maruz kaldık ancak bu bizim için hiç önemli değil." dedi.

47 ülkeden katılımcının yer aldığı filonun dünya kamuoyundaki etkisine dikkati çeken Demir, Gazze halkına hitaben şunları kaydetti:

"Yalnız olmadıklarını söylemek isterim. Bütün dünya onların arkasında. Terör devleti İsrail zaten bütün dünyayı Filistin yapmış durumda. Ortak amaç kardeşlerimizin yanında durmaktı. En yakın zamanda ablukayı kırıp onlara ulaşacağımızı bilmelerini isterim."

Küresel Sumud Filosu'nu "yapbozun en önemli parçalarından bir tanesi" olarak niteleyen Demir, "Ablukayı kırmakta bir amacımız vardı, kardeşlerimize kavuşmak onlara yardımcı olmak gibi. Şu an bunu başaramamış gibi görünebiliriz ancak Sumud Filosu bu yapbozun en önemli parçalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve yakın bir zamanda daha güçlü bir şekilde tekrar geleceğiz ve bu ablukayı en kısa zamanda kıracağız inşallah." diye konuştu.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel SumudFilosu'na ait 42 gemiye el koymuş, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.