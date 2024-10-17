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İsrail, Cibaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

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İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir okulu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladı. Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle okul bahçesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralıların bazıları, bölgedeki Kemal Advan ve El-Avde hastanelerine nakledildi. Sağlık ekipleri, İsrail'in bombaladığı okuldaki kişilere ulaşmakta zorluk çekiyor.

İsrail, Cebaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

SİVİL HALKI GÖÇE ZORLUYORLAR

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını göçe zorluyor. İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail, Cebaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

HARİTAYI PAYLAŞMIŞLARDI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı. Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail, Cebaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

TOPLAM CAN KAYBI 42 BİN 483'E ÇIKTI

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu. İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 438'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 377 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 29 kişinin öldüğü, 93 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 438'e, yaralı sayısının 99 bin 246'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 5 Filistinli öldü. İsrail ordusunun Gazze'de iki noktaya düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Cibaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (22)

JY:

PEKİ NİYE HAMAS'IN SİVİL ARASINDA SAKLANDIĞINI HABERDE YAZMIYORSUNUZ??????? SİVİL KAYIPLARININ SEBEBI HAMAS'IN SİVİLLERİN ARASINDA SAKLANMASI.

8
74
yanıtYanıtla
dehide:

Türkiye olarak Reis önderliğinde Askeri olarak müdahale etmemiz gerekiyor. Onları durduracak başka kimse yok

56
15
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Ali baş:

Soyun kurusun israil

55
3
yanıtYanıtla
Ahmet Aydın null:

kafir

49
1
yanıtYanıtla
halil ayva:

Ya KAHHAR..

40
4
yanıtYanıtla
Yasin Ateş:

Allahsizlar

34
5
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Çilekli turşu:

Bunların sonunu devletler degilde hızla yayılan nefretten dolayı ..kimsenin hesap edemediği dünya halklarinin olusturacagi dip dalga ile yok edilecekler gibi çünkü devletler susyor ama vijdanli insanların öfkesi hergecen gün dahada katlanarak artıyor ..

31
0
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Bükücü:

Savaşın da bir kuralı, adabı var. Karaktersiz, Vicdansızlar.

29
1
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Nerde bizim süslüma ... Pardon Müslümanlar ? Hadi ,dünya liderimiz arada bir Eeeyyy çekiyor ona da şimdilik ara verdi diğerleri nerede ? Hele o peygamber toprağında olanlar hepten korkularından fistan giymişler ... Korkaklaaaarr ...

23
3
yanıtYanıtla
JY:

PEKİ Nİ

2
19
yanıtYanıtla
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