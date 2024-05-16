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İsrail, Batı Şeria'da birçok şehre baskın düzenledi

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok şehir ve beldeye baskın düzenlediği bildirildi. İsrail güçleri Nablus, Tulkerim, Tubas, Kalkilya, Eriha, Beytüllahim, Ramallah ve El-Bire gibi şehirlere baskın düzenledi. Tubas kentinde ise birçok mahalleye yayılarak evlere baskın düzenlendi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok şehir ve beldeye baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da aralarında Nablus, Tulkerim, Tubas, Kalkilya, Eriha, Beytüllahim, Ramallah ve El-Bire'nin de bulunduğu birçok şehre baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberde de İsrail güçlerinin Tubas kentine doğu yönünden girerek şehirdeki birçok mahalleye yayıldığı ve çok sayıda eve baskın düzenlediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Eriha kenti ile Cenin ilinin farklı yerlerine baskın yaparak, büyük çaplı arama operasyonu yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beytüllahim Batı Şeria Ramallah İsrail Dünya Güncel Haberler

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