İsrail Başsavcısı E1 ihalesini 27 Ekim seçimlerinden sonraya erteledi

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Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek olan Yahudi yerleşimi E1'in ihale süresi, İsrail Başsavcısı tarafından, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin sonrasına dek uzatıldı.İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Batı Şeria'daki çok tartışmalı E1 yerleşim projesi için yapılan ihalenin süresini uzattı.

Baharav-Miara'nın ofisinden pazar günü yaptığı açıklamada, binlerce konuttan oluşacak E1 yerleşiminin inşası için teklif verme süresinin 27 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonraya ertelendiği bildirildi. Açıklamada, ihalenin "seçim propagandası" için kullanılması riskini azaltmak için böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Kudüs'ün doğusunda yer alan tartışmalı E1 yerleşim projesi geçen yıl onaylanmıştı. İsrail İmar Bakanlığı, Temmuz ayında, Doğu Kudüs ile İsrail yerleşimi Maale Adumim arasındaki bölgede toplam 3 bin 400 konut planının bir parçası olarak bin 200'den fazla konutun inşası için ihale açmıştı.

Gözlemciler, bu devasa yerleşimin inşa edilmesi halinde Batı Şeria'nın fiilen kuzey ve güney olmak üzere iki parçaya bölüneceğini ve yaşayabilir bir Filistin devleti kurulması ihtimalinin daha da azalacağını belirtiyor.

Batı devletleri projenin iptalini istiyor

Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya Ağustos ayında İsrail hükümetine çağrıda bulunarak söz konusu projeyi iptal etmesini talep etmişti. Aynı zamanda pek çok İsrailli sivil toplum örgütü de ihaleye karşı dava açmış durumda.

Kudüs'teki bir mahkeme iki hafta önce E1 projesine karşı açılan bir acil başvuruyu reddetmiş ve buna gerekçe olarak inşaat projesinin uygulanmasına kadar hukuki inceleme için yeterli zamanın olduğu kanaatini dile getirmişti.

İsrail, Batı Şeria'yı Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana işgal altında tutuyor. Bölgede yaklaşık 3 milyon Filistinli ve 500 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor. Söz konusu yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Başbakan Benyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail, Batı Şeria'da yerleşim inşaatını son yıllarda büyük ölçüde hızlandırdı. Netanyahu hükümetinde, Batı Şeria'nın ilhakından açıkça yana olan birçok aşırı sağcı bakan da bulunuyor. Hükümet, 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde, Batı Şeria'daki yeni inşaat projelerini olabildiğince hızlı bir şekilde onaylıyor.

AFP / ET

Kaynak: Deutsche Welle