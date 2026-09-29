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İsrail basınına göre Netanyahu BAE ziyaretinde 9 ülkeyle toplantı yaptı

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İsrail basını, Netanyahu'nun 27 Eylül'de BAE'ye yaptığı sürpriz ziyarette 9 ülkenin yetkilileriyle toplantı düzenlediğini ileri sürdü. Toplantıya İsrail ve BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan, ABD, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Umman ve Mısır temsilcilerinin katıldığı öne sürüldü.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 27 Eylül'de Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yaptığı sürpriz ziyarette, BAE dahil 9 ülkenin yetkilileriyle bir toplantı düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail'de yayın yapan Netanyahu hükümetine yakın Kanal 14 televizyonunun ismi paylaşılmayan BAE'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından, bazı ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, toplantıya İsrail ve BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan, ABD, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Umman ve Mısır temsilcilerinin katıldığı öne sürüldü.

İlk görüşmenin Netanyahu ile Bin Zayid ve iki ülkenin yetkilileri arasında gerçekleştirildiği kaydedilen haberde, ardından 10 ülkenin yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiği ve bu toplantıda "İran tehdidi", "İsrail ile Körfez arasında işbirliğinin güçlendirilmesi", "ekonomik konular" ve "İsrail savunma sistemlerinin" ele alındığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu 27 Eylül'de Netanyahu'nun BAE'ye "gizli" bir ziyaret yaptığını kaydetmişti.

Dün İsrail Başbakanlık Ofisi ve BAE, ziyaretin gerçekleştirildiğini doğrulamıştı.

İsrail basını, ziyarette Netanyahu'nun Bin Zayid'den "7 Ekim öncesinde Gazze'den gelecek bir saldırı konusunda kendisini uyardığına ilişkin iddiaları reddetmesini talep ettiğini" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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