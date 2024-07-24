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İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenledi. İsrail ordusunun gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayarak canlı kalkan olarak kullandıkları görüntüler dünya kamuoyunda infiale neden oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir evi kuşatma altına aldı. Haberde, Tukerim'e bağlı Azbet el-Cerad bölgesinde kuşatma altına alınan evin çevresinde çatışma yaşandığına dikkat çekilerek, İsrail ordusunun evi kamikaze drone ile vurduğu vurgulandı.

ARACIN ÜSTÜNE BAĞLADILAR

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde de, kente baskın düzenleyen İsrail askerlerince gözaltına alınan bir Filistinlinin askeri bir aracın üstüne bağlanarak canlı kalkan olarak kullandığı görüldü. Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin kente baskın düzenlediğine dikkat çekilerek, çok sayıda insansız hava aracının da kentin üzerinde uçtuğu vurgulandı. Haberde, Tulkerim'in Azbet el-Cerad bölgesine çok sayıda askeri araç ile buldozer ve kepçe sevk edildiği kaydedildi.

İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı

İSRAİL KANLI SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail güçlerinin, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirmişti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

İsrail askerleri, 22 Haziran'da, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cebin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı. Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 genci silahla yaraladığını, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Gazze Dünya Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Bence güzel fikie ne yani kendilerini hedefmi yapacaklardı ..

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