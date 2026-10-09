İsrail anketinde iki blok da 52'şer sandalyede kaldı, hükümet için 61 güvenoyu şart

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İsrail'de yapılacak genel seçimler öncesinde yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile Yahudi muhalefet bloğu hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamıyor.

İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesinin anketine göre, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu da Netanyahu liderliğindeki blok da 52'şer sandalye kazanıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplam 12 sandalye elde etmesi beklenirken Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisi'nin 4 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

Anket sonuçlarının sandığa yansıması halinde, iki bloktan hiçbiri tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamayacak. Bu durumda hükümet kurulamazsa erken seçime gidileceği değerlendiriliyor???????.

Ankete göre İsraillilerin yüzde 59'u İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden bir partinin kurulacak hükümete katılmasına karşı çıkarken yüzde 36'sı bu seçeneği destekliyor.

İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor. Yahudi muhalefetindeki parti liderlerinin çoğu, Netanyahu hükümetinin yerine yeni bir hükümet kurmak için Arap milletvekilleriyle işbirliği yapmayı reddediyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise, meselenin şahısları değil politikaları değiştirmek olduğuna işaret ederek muhalefet bloğunun siyasi haritasını görme şartıyla destek verme kapısını açık bırakıyor.

-Meclis'te sandalye dağılımı

Maariv gazetesinin yayımladığı ankete göre Netanyahu liderliğindeki blokta Likud Partisi 20, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi 8, Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri 7'şer, Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi 6, Ofer Winter liderliğindeki İsrail Halkı Partisi ise 4 sandalye kazanıyor.

Yahudi muhalefet bloğunda ise Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 21, Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 13, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ile Avigdor Lieberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi 9'ar sandalye elde ediyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste'nin 7, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi'nin ise 5 sandalye kazanması bekleniyor.

Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisi'nin hangi bloğu destekleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Katılımcılar, Netanyahu'ya karşı Eisenkot'u tercih etti

Ankette katılımcılara başbakanlık için iki isim arasında tercihleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 46'sı Eisenkot'u tercih ederken Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.

İsrail'de başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Başbakanlık görevini, Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alabilecek bir hükümet kurmayı başaran kişi üstleniyor.

Kaynak: AA