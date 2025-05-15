Ispartakule'de İETT Otobüsünde Yangın
Bahçeşehir 1. kısım Ispartakule Caddesi'ndeki İETT durağında, seyir halindeki 146T hatlı Fenertepe-Esenkent otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede otobüsü saran yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bahçeşehir 1. kısım Ispartakule Caddesi'ndeki İETT durağında 146T hatlı Fenertepe-Esenkent İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel