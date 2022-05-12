Isparta'ya atanan Vali Aydın Baruş'u, Hakkari Valisi Akbıyık ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığının Valiler Kararnamesi ile Malatya'dan, Isparta'ya atanan Vali Aydın Baruş'u, makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Baruş, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akbıyık'ı memleketi Malatya'da görmekten mutluluk duyduğunu bildirdi.

Ziyarette Akbıyık, Valilik Şeref Defterini imzalayarak, Isparta Valisi olarak atanan Vali Baruş'u tebrik edip, hayırlı olması temennisinde bulundu.