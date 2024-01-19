Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi Açıldı

Isparta Belediyesi tarafından inşa edilen Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Göreve geldiği günden bu yana Isparta'ya vizyon ve değer katan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri de geri çevirmiyor. Bu kapsamda basın merkezi talebini olumlu karşılayan Başkan Başdeğirmen, Sanayi Mahallesi 104. Caddedeki Soner Toros Parkı alanı içerisine bir basın merkezi inşa edilmesi talimatını verdi. Çalışmaları tamamlanan basın merkezine 29 Nisan 2021 tarihinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden şehrin sevilen ismi gazeteci merhum Soner Toros'un adı verildi.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nin açılışına Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, merhum gazeteci Soner Toros'un eşi Isparta Belediyesi Özel Kalem Müdürü Dilek Toros ve kızı Kavin Toros, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta merhum Soner Toros için hazırlanan video gösterileri izlenirken, duygusal anlar yaşandı.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e basın merkezi kazandırdığı için teşekkür ederek, Isparta basınının bugünü bayram olarak kabul ettiğini söyledi. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezinin açılışının yapılmasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Baş, "Merhum gazeteci Soner Toros'un ismini taşıyacak basın merkezini kısa sürede inşa ederek bize tahsisini sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum. 10 Ocak 2022'de bizleri ziyaretinde basın merkezi sözü veren belediye başkanımıza bu sözü yerine getirdiği için meslektaşlarım adına da teşekkür ediyorum. Artık basın toplantılarımızı burada yapacağız. Burası meslektaşlarımıza çeşitli etkinlikler için ev sahipliği yapacaktır" ifadelerinde bulundu.

Kürsüye gelen Merhum Soner Toros'un kızı Kavin Toros, "Canım babam Soner Toros adına yapılan bu hizmetten dolayı Şükrü dedeme, Şadiye teyzeme ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Canım babam seni çok seviyorum, senin kızın olduğum için gurur duyuyorum. Her zaman senin gibi iyi kalpli olacağım" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuşmasına geçtiğimiz günlerde kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başladı. Basın mensuplarının zor görevler yaptığına değinen Başkan Başdeğirmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 100'e yakın gazetecinin görev yaparken katledildiğini söylerken, masum insanları hedef alan İsrail'i kınadı. Başkan Başdeğirmen, dün akşam İstanbul'da bir gazetecinin saldırıya uğradığını belirterek, "Onların hepsini kınıyorum. Yazıklar olsun. Elinde kameradan başka bir şey olmayan gazeteciyi onlarca insanın darp etmeleri kadar alçakça bir şey olmaz. Kar, kış, yağmur, güneş demeden çalışan basın mensuplarımıza vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Biz de basın mensuplarımız sayesinde belediyemizin çalışmalarını vatandaşlarımıza duyurabiliyoruz. Basın önemli bir güç. Bu gücün içerisinde öyle birisi vardı ki, o kadar güçlü kalemi ve o kadar güzel yorumları projeleri vardı ki, tek niyeti şehrimize artı kazandıracak herhangi bir hizmetin kazandırılmasıydı. Gecesini, gündüzünü şehrine ayırırdı, şehir dışına gider her gittiğinde mutlaka bir projeyle gelirdi. Bana getirdiği projeleri de yapmaya çalışır ve takip ederdim. O güçlü insan, o güçlü kalem, o güçlü, dürüst, gerçekleri tam manasıyla kamuoyuna yansıtan gazeteci bir arkadaşımızdı. O da Soner Toros'tu. Allah rahmet eylesin, Rabbim kabrini cennet eylesin. Soner Toros öyle güzel bir çocuk yetiştirmiş ki Rabbim ona hayırlı uzun ömürler versin" şeklinde konuştu.

Basın Merkezine Soner Toros isminin verilmesinin Belediye Meclisi üyelerinin oybirliği ile karar verildiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Bu basın merkezi tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmet verecek. Bir açıklama yapılacağı zaman gazeteci arkadaşların bir merkezi olmadığından farklı yerlerde bu açıklamalar yapılıyordu. Bir misafir gelecek cemiyet başkanının cemiyet odası ve tabelasını asacak bir odası yok. Bugüne kadar cemiyet başkanlığı yapanlar kendi ofislerini Isparta Gazeteciler Cemiyeti olarak kullandılar. Bu basın merkezi gazeteci arkadaşlarımıza geciken bir hediyedir. İnşallah burada yapılacak görüşmeler, basın açıklamaları şehrimize faydalı olacaktır. Açılışımız hayırlı olsun" görüşlerinde bulundu.

Açılışta konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, basın merkezinin gazeteciler için bir yuva olacağını belirterek gazeteciliğin meşakkatli bir meslek olduğunu dile getirdi. Vali Baruş, "Bizler de yaptığımız işin gereği olarak sık sık basın mensuplarımızla bir araya geliyoruz. Gazeteciler kış demeden, yağmur çamur demeden, 24 saat, gece gündüz demeden yeter ki toplumu aydınlatacak bir hadise olsun, oraya koşturarak gidiyorlar. Hiç eziyet olacağını düşünmeden görevlerini fedakarlıkta yapıyorlar. Meslek hayatım boyunca ve görev yaptığım yerlerde de her zaman kendilerine yardımcı olmak, böyle bir merkeze kavuşmaları sağlamak için de gayret sarf ettim. Ama Isparta'daki bu merkez hakikaten Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma onu söylemek isterim. Burası tüm gazeteci arkadaşlarımızın 24 saat bir araya gelebileceği sıcak bir ortam, hem haber yaparken hem de haberleri tartışırken Isparta kamuoyuna bunları nasıl yansıtırız diye aralarında konuşurken güzel bir ortama sahip olabilecekler. Bu diğer şehirlerimizde de görmek istediğimiz bir manzara. Basın Merkezinin yapılmasını sağlayan Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ediyorum. Bu kullanacakları merkezin kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Soner Toros'a da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür plaketi takdim etti. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi, duaların ardından kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Protokol ve basın mensuplarının hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi. - ISPARTA