4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti

Isparta'da Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi, eski eşini boğarak katletti. Vahşet sırasında çiftin en küçüğü 3, en büyüğü 10 yaşında olan 4 çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan cani eski eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın İskender Mahallesi'nde 122'nci Cadde'de yer alan bir apartmanın zemin katındaki dairesinde dün gece vahşet yaşandı. Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi (29) ile yaklaşık 1 yıl önce boşanıp, bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı Fatıma Rahmani (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

Tartışma sırasında Hayr Muhammed Rahimi, eski eşini boğdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde hareketsiz bulunan Fatıma Rahmani'nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Fatıma Rahmani, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

CANİ ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Hayr Muhammed Rahimi, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 çocuğunun gözü önünde eski eşini boğarak katletti

VAHŞET 4 ÇOCUĞUN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞANMIŞ

Çiftin olay sırasında evde bulunan 3, 6, 8 ve 10 yaşlarındaki 2'si kız, 4 çocuğu ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemir Acer:

bu katile idam sart o cocuklarda derhal devlet korumasina alinmali

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
