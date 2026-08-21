İspanya'dan İsrail'e E1 Yerleşim Kararına Sert Tepki

İspanya, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için ihale ilanı yayımlamasını kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İspanya hükümeti, Filistin'in toprak bütünlüğünü bozarak Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran E1 bölgesinde 1200'den fazla konut inşa etmek üzere ihale çağrısı yapma yönündeki İsrail hükümetinin kararını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun vurgulandığı açıklamada, bu durumun iki devletli çözümü ve barışı engellediği kaydedildi.

Açıklamada, " İspanya, uluslararası hukuka aykırı olan bu kararı geri alması ve uluslararası yükümlülüklerine uyması için İsrail hükümetini teşvik etmekte ve uluslararası topluma, bölgede adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerlemeyi sağlayacak tek çözüm olan iki devletli çözümün uygulanmasını ilerletme sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulunmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Bakan da sosyal medyadan tepki gösterdi

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in kararına tepki gösterdi.

Albares, paylaşımında, "İşgal altındaki topraklardaki yerleşimleri genişletmek için İsrail'in almış olduğu kararı esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizen Albares, "İsrail bu kararından dönmeli ve 2 devletli çözümün uygulanmasını desteklemelidir." görüşünü paylaştı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA