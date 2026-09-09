İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'in ilhak girişimlerinin karşısında duracaklarını vurguladı:

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Batı Şeria'nın İsrail tarafından herhangi bir şekilde ilhak edilmesini kabul etmeyeceğini belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) de bölgede yaşanan ihlallere karşı "yüksek ve net" bir ses çıkarması gerektiğini söyledi.

Albares, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu'nun düzenlediği "Orta Doğu Yol Ayrımında: İlerici Bir Vizyon" başlıklı konferansta konuştu.

Bölgede tek taraflı ve şiddet içeren eylemlerin uluslararası düzeni giderek daha fazla zorladığına dikkat çeken İspanyol Bakan, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa'nın güvenliği ve refahıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Albares, "Avrupa da Orta Doğu ile birlikte aynı yol ayrımında bulunuyor ve bu dönüm noktasında Avrupa pasif kalamaz. Gelecek konusunda yalnızca bir seyirci olamayız çünkü söz konusu olan aynı zamanda bizim geleceğimizdir." dedi.

Avrupa'nın bölgedeki halkların onurunu kendi değerleri ve ilkeleri doğrultusunda gözetmesi gerektiğini vurgulayan Albares, "Avrupa'nın alacağı kararlar, bölgenin önümüzdeki on yıllardaki gidişatının yeniden şekillenmesine katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Orta Doğu'da yıllardır uygulanan çatışma yönetimi anlayışından gerçek bir çatışma çözümüne geçilmesi gerektiğini belirten Albares, savaşların, çöken ateşkeslerin, yerinden edilmelerin ve sivillerin maruz kaldığı ağır insani koşulların diplomasinin başarısızlığının sonuçlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Albares, "Avrupa ülkelerinin dış politikası ve AB'nin dış politikası diplomasiyle başlamalıdır. Bunun nedeni diplomasinin kolay olması değil, savaşın hiçbir zaman bir strateji ya da siyasi program olmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze ve Lübnan'da sivillerin yaşadığı acıların uluslararası toplumun güvenilirliğini zedelediğini dile getiren Albares, "Filistin ve Lübnan'da sivillerin katlanılamaz acılar yaşadığını gördüğümüzde bu, uluslararası toplumun, AB'nin ve ortak adalet ve barış değerlerimizin ahlaki tutarlılığını aşındırıyor." şeklinde konuştu.

"İspanya Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara gözlerini kapatmıyor"

Gazze'ye insani yardımın ihtiyaç sahiplerine yeterli ölçüde ulaşamadığını vurgulayan Albares, Madrid yönetiminin Filistinlilere yönelik insani desteğini artırdığını söyledi.

İspanyol Bakan, " İspanya, Gazze ve Batı Şeria'da sahada yaşananlara gözlerini kapatmıyor." yorumunu yaptı.

İspanya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) katkısını önemli ölçüde artırdığını aktaran Albares, ülkesinin Eylül 2025'te aldığı bazı tedbirlerin başka ülkeler tarafından da uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Filistin yönetiminin mali açıdan desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Albares, İspanya'nın buna acil katkı sağlamak amacıyla oluşturulan girişimde yer aldığını anlattı.

Gazze'nin yeniden inşasının yalnızca insani değil, bölgesel istikrar açısından da gerekli olduğunun altını çizen Albares, yeniden inşa sürecinin Filistinliler öncülüğünde yürütülmesi ve Gazze'nin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'le birlikte Filistin devletinin ayrılmaz parçası olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Batı Şeria'da ilhak uyarısı

Albares, Batı Şeria'da yerleşimci şiddetindeki artışın ve yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözüm çabalarını tehlikeye attığını belirtti.

İspanyol Bakan şöyle devam etti:

"Batı Şeria'da cezasız kalan ve dizginlenmeyen yerleşimci şiddetinin tırmanması, İsrail'in hızlandırılmış yerleşim genişletme politikası, barışı sağlamaya yönelik tüm çabalarımızı, 2803 sayılı kararın uygulanmasını ve kapsamlı, sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşma ihtimalini tehdit ediyor. İspanya, Batı Şeria'nın İsrail tarafından herhangi bir şekilde ilhak edilmesini kabul etmeyecek ve iki devletli çözümü engelleyen aktörlerin hesap vermesi için baskı yapmayı sürdürecek."

Albares, "AB'nin sesi bütün bu ihlallere karşı yüksek ve net şekilde duyulmalıdır." dedi.

AB üyesi 27 ülkenin uluslararası hukuk ve ortak ilkeler temelinde asgari bir ortak tutum oluşturamadığını ve bunun Birliğin güvenilirliği açısından sorun yarattığını kaydeden İspanyol Bakan, "Avrupa insan haklarından sıkça söz ediyor, ancak güvenilirliğimiz, dünyanın her yerinde, Filistin'de ve Orta Doğu'da tutarlı ve uyumlu davranmamıza bağlıdır." diye konuştu.

"İki devletli çözüm için geri döndürülemez adımlar"

İsrail-Filistin meselesinin onlarca yıldır çözüme kavuşturulmak yerine yönetildiğini dile getiren Albares, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkını ele alan siyasi bir proje olmadan kalıcı ateşkes sağlanamayacağını söyledi.

Albares, "İspanya, çatışmayı kesin olarak çözmek amacıyla uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısına öncülük etti ve bunu mümkün olan tek yolla, uluslararası uzlaşı oluşturarak yaptı." görüşünü paylaştı.

Madrid yönetiminin Arap ve Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon yürüttüğünü aktaran Albares, ülkesinin 2024'te Filistin devletini tanıdığını anımsattı.

Albares, bu adımların iki devletli çözümün uygulanması konusunda giderek genişleyen uluslararası uzlaşmayı yansıttığını belirterek, diğer ülkelerin de bu çoğunluğa katılmasını beklediklerini söyledi.

Filistin yönetiminin güçlendirilmesi çağrısı

Albares, "Gazze'deki krize ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmaya yönelik her girişim, alınacak kararlarda Filistinlilerin söz sahipliği garanti altına alınmazsa başarısız olacaktır." dedi.

Filistin yönetiminin barış sürecindeki temel muhatap olduğunu vurgulayan İspanyol Bakan, "İspanya, tanıma kararının yanı sıra Filistin yönetiminin yaşayabilirliğini güvence altına alma konusundaki taahhüdünü artırdı ve bu nedenle İspanya, Filistin yönetiminin tüm geçiş mekanizmalarında yer almasını güvence altına almak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İran ve Körfez'de gerilimin düşürülmesi çağrısı

Orta Doğu'daki krizin yalnızca Filistin'le sınırlı olmadığını kaydeden Albares, İran, Körfez ülkeleri ve Yemen'deki gelişmelerin de kapsamlı bir bölgesel yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi.

Albares, "AB, İran rejiminin uyguladığı ağır baskıyı kınamak konusunda net olmalı. Sesimiz ayrıca bölgesel ortaklarımıza, özellikle Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınamalıdır." şeklinde konuştu.

Albares, "İspanya, gerilimin düşürülmesi ve müzakere edilmiş bir çözüm için çağrıda bulunmayı sürdürecek." diye konuştu.

Lübnan'ın toprak bütünlüğü vurgusu

Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Albares, güney Lübnan'da can kayıplarına ve yıkıma yol açan gelişmelerin sona ermesi gerektiğini belirtti.

İspanyol Bakan, "Lübnan hükümetinin silah tekeline yeniden sahip olması ve ülke topraklarının tamamında devlet kontrolünü sağlaması yönündeki karar, Avrupa tarafından güçlü şekilde desteklenmelidir." dedi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonunun sona ermesinin ardından kurulabilecek yapıya değinen Albares, "Avrupa, hem İsrail halkının güvenliğini hem de Lübnan hükümetinin kendi toprakları üzerindeki egemenliğini güvence altına alacak gelecekteki misyonda yer almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İspanya bu vizyonu desteklemeye devam edecek." diyen Albares, Lübnan'da devlet kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Suriye'de siyasi geçiş ve yeniden inşa

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albares, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Albares, "İspanya, barışçıl ve kapsayıcı siyasi geçiş yoluyla istikrar çabalarına katkı sağlamaya hazır." yorumunda bulundu.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden çekilmesi çağrısını yineleyen İspanyol Bakan, yaptırımlardaki kısmi gevşemenin Suriye'nin yeniden inşası açısından fırsat sunduğunu belirtti.

Albares, "ABD ve AB'nin yaptırımları kısmen kaldırması, bölge ülkelerinin desteğiyle ülkenin ekonomik olarak yeniden inşası için fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA