Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Genç yıldız, prestijli ödülü Inter mücadelesi öncesinde efsane futbolcu Luis Figo'nun elinden aldı.

TAKTIĞI SAAT TARTIŞMA YARATTI

Saha kenarındaki bu tarihi anlar kadar Arda'nın bileğindeki lüks saat de dikkatleri üzerine çekti. Piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu iddia edilen aksesuar, kısa süre içerisinde tartışma konusu haline geldi.

ABARTI DİYEN DE VAR, NORMAL BULAN DA

Bazı kullanıcılar bu harcamayı abartılı bulurken, futbolseverlerin büyük bir kısmı ise dünyaca ünlü bir kulüpte oynayan genç yıldızın kazancı doğrultusunda son derece makul bir tercih yaptığı yorumunda bulundu.