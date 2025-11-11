İslam sanatının mirasını yansıtan eserler, Londra'daki dünyaca ünlü müzayede evinde sergileniyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 2006'da kurduğu Turquoise Mountain Vakfı, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'te düzenlediği "İnanç Motifleri: İslam Sanatında Yaşayan Gelenekler" sergisiyle İslam sanatının farklı coğrafyalardaki ustalarını Londra'da buluşturuyor.

Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi (ITHRA) ve Sotheby's işbirliğinde düzenlenen sergi, Afganistan, Filistin, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan usta zanaatkarların elinden çıkan eserleri bir araya getirerek, İslam sanatında inanç, estetik ve zanaatkarlığın kesiştiği noktaları yeniden yorumluyor.

Minberler, Kur'an rahleleri, el yazması Mushaflar, çiniler, cam kandiller, oyma ahşap kapılar ve süs kemerleri gibi eserlerin yer aldığı sergi, mimari ve el sanatlarının ruhunu modern yaklaşımla ziyaretçilere sunuyor. Her bir eser, köklü gelenekleri günümüze taşıyan ustaların elinde yeniden hayat buluyor.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 2006'da kurduğu Turquoise Mountain Vakfı, çatışma ve kriz bölgelerinde geleneksel zanaatları canlandırmayı, yerel ekonomileri desteklemeyi ve kültürel mirası korumayı amaçlıyor. Vakıf, bugün Afganistan'dan Myanmar'a, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bu yeni sergi, İslam dünyasının farklı bölgelerinde üretilen zanaatkarlık mirasını tek çatı altında buluşturarak, İslam inancının sanattaki yansımalarını ziyaretçilere aktarmayı hedefliyor.

Turquoise Mountain Vakfının Başkanlığını Shoshana Stewart, serginin küratörlüğünü ise vakfın Kreatif Direktörü Thalia Kennedy üstleniyor. Kennedy, projede hem kültürel mirasın korunması hem de zanaatkarlığın çağdaş sanatla buluşması konularına öncülük ediyor.

"Bu eserleri Türkiye'ye getirmeyi gerçekten çok isteriz"

Turquoise Mountain Vakfı Başkanı Stewart, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Londra'da İslam, Orta Doğu ve Asya sanatını kutlayan bu etkinlikte en heyecan verici şey, bugün üretilmiş bu usta eserlerin, geleceğin koleksiyon parçaları olarak Londra'nın merkezine getirilmesi ve yaşayan geleneklerin burada sergilenmesi." ifadesini kullandı.

Buradaki eserleri Türkiye'de de sanatseverlerle buluşturmak istediklerini dile getiren Stewart, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eserleri Türkiye'ye getirmeyi gerçekten çok isteriz. Bu bizim için büyük bir onur olur. (Türkiye) Kökleri ve katmanlarıyla ne kadar büyük bir medeniyet. Serginin bir sonraki durağı Medine ki bu harika olacak çünkü bu eserlerin birçoğu "Hicret: Peygamber'in İzinde" adlı sergi için hazırlandı. Arkamdaki halının ve minberin geometrisi de aslında Medine'deki Mescid-i Nebevi'den esinleniyor. Bu eserlerin Medine'ye geri dönmesi çok anlamlı olacak ancak biz onları dünyanın her yerine götürmek, olabildiğince çok insana göstermek istiyoruz. Türkiye bu açıdan mükemmel bir durak olur."

Stewart, bu bağlamda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını belirterek, "Türk zanaatkarlarla diğer ülkelerdeki ustaları buluşturmak harika olur. Bunun üzerinde düşünmeliyiz." dedi.

"Sergi, usta zanaatkarların eserlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor"

Turquoise Mountain Vakfı Kreatif Direktörü Kennedy de bu serginin, vakfa bağlı zanaatkarlar tarafından üretilen usta eserleri bir araya getirdiğini aktardı.

Serginin, vakfın temel misyonu olan ustalık düzeyindeki el işçiliğini öne çıkarma ve zanaatkarların eserlerini daha geniş kitlelere tanıtma amacını yansıttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tüm bu ustaları birbirine bağlayan ortak nokta, İslam sanatını kutlamak ve özellikle Medine'deki Peygamber Mescidi'nin (Mescid-i Nebevi) desenleri ve geometrisini merkeze alarak bu ortak yaratıcı işbirliğini hayata geçirmek oldu. Bu eserler, usta zanaatkarların hala sürdürdükleri olağanüstü beceriyi ve bu gelenekleri çıraklarına aktardıkları 'yaşayan zanaat' kültürünü sergiliyor. Sergide yer alan eserler müze kalitesinde ve ITHRA'nın ana koleksiyonuna dahil edildi. Bu durum, söz konusu yaşayan mirasın ve yüksek standartların bugün hala korunmakta olduğunun göstergesidir."

Vakfın Kreatif Direktörü Kennedy, vakfın temel misyonlarından birinin, usta zanaatkarların ve topluluklarının yerel ve küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Kennedy, "Sergilenen eserler ITHRA'nın siparişiyle üretildi ve koleksiyonuna dahil edildi ancak usta zanaatkarlar Turquoise Mountain aracılığıyla benzer eserler için yeni siparişler de alabilmekte. Vakfın buradan elde ettiği tüm gelirler doğrudan zanaatkarlara geri dönmektedir." diye konuştu.

Destekledikleri toplulukların el sanatlarını uluslararası kitlelere tanıtmak için sürekli yeni fırsatlar aradıklarını söyleyen Kennedy, "Böyle bir fırsat doğarsa, bu eserleri Türkiye'de sergilemekten büyük memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'in Londra'daki merkezinde açılan sergi, ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.