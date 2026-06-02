İslam Memiş ve Recep Baştuğ'un ismini kullanılmışlar! 60 milyarlık operasyonda yeni detaylar

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen ve 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği dev dolandırıcılık operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre şüpheliler, vatandaşların güvenini kazanmak için DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandı.

SAHTE YATIRIM GRUPLARI KURMUŞLAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sözde yatırım grupları oluşturduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre dolandırıcılar, Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in isimleri ile fotoğraflarını kullanarak vatandaşlara yüksek kazanç vaatlerinde bulundu. Böylece yatırım yapmak isteyen kişilerin güvenini kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

269 MAĞDUR, 600 MİLYON LİRALIK ZARAR

Siber polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 269 mağdur tespit edildi. Dosyaya giren bilgilere göre mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüphelilerin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları ile finansal hesap hareketleri de incelendi.

60 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Paranın izini kaybettirmek amacıyla dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendirildi.

PARANIN AKTARILDIĞI ŞİRKETLER DOSYADA

Mali incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler mercek altına alındı.

MİLYARLARCA LİRALIK MAL VARLIĞI İÇİN KAYYUM SÜRECİ

Soruşturma çerçevesinde toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemler sürüyor.

Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı belirtildi.

