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Moritanyalı eski bakan İİT Genel Sekreteri seçildi

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CİDDE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen İsmail Veled Şeyh Ahmed, 27 Ağustos 2026. Moritanya eski Dışişleri Bakanı İsmail Veled Şeyh Ahmed, perşembe günü oy birliğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçildi.

CİDDE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen İsmail Veled Şeyh Ahmed, 27 Ağustos 2026.

Moritanya eski Dışişleri Bakanı İsmail Veled Şeyh Ahmed, perşembe günü oy birliğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçildi. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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