İŞKUR, Samsun'da 26 lisede 1999 öğrenciye kariyer danışmanlığı verdi

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Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Geleceğim Meslekte" programı kapsamında 26 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde eğitim gören 1999 son sınıf öğrencisine mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı desteği sağladı.

Okullarda görev yapan iş ve meslek danışmanlarınca öğrencilere mesleki yönelim testleri uygulanarak, bireysel görüşmelerde eğilimleri ve kariyer hedefleri değerlendirildi.

Görüşmelerde öğrencilere İşkur'un aktif iş gücü hizmetlerinin yanı sıra geleceğin meslekleri, iş gücü piyasasındaki değişimler ile dijital ve yeşil dönüşümün çalışma hayatına etkileri aktarıldı.

Program dahilinde düzenlenen "Meslek Tanıtım Günleri" ve "Sektör-Öğrenci Buluşmaları" ile öğrenciler, sektör temsilcileri ve insan kaynakları uzmanlarıyla bir araya getirildi. Etkinliklerde işveren beklentileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama yöntemleri ele alındı.

Öğrencilerin kariyer planlamasına ailelerin de katılımını sağlamak amacıyla velilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi ve çevrim içi anketler uygulandı.

İşkur Samsun İl Müdürlüğünün yönlendirme ve rehberlik çalışmalarının mezuniyet sonrasında da devam ettiği bildirildi.

Mezun öğrencilere açık iş ilanları, mesleki eğitim kursları ve ihtiyaçlarına uygun İŞKUR hizmetleri sunularak çalışma hayatına geçiş süreçleri destekleniyor.

Kaynak: AA