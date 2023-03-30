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Lodos vurdukça sular altında kalan İskenderun havadan görüntülendi, manzara endişe verici

Güncel Haberler

Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Dün su altında kalan sahil bandındaki bazı caddelerde tahliye çalışması devam etti, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki durumla ilgili açıklama yapan Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, dün su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerde belediye ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmaları sürdü.

ARAÇLAR GÜÇLÜK ÇEKTİ

Su birikintisinin yoğun olduğu Anıt Meydanı ve Atatürk Bulvarı'ndan araçlar geçmekte güçlük çekti. Caddelerdeki dükkanlarını açan bazı iş yeri sahipleri de suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, dün bölgede yaptığı açıklamada, altyapının çöktüğünü ve çalışamaz durumda olduğunu, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtmişti.

İşte kentten görüntüler:

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

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