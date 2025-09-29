Haberler

İskenderun'da Otomobil Yayalara Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RS 018 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde, kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
