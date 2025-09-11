İskenderun'da İki Erin Ölümü... Msb Kaynakları: "adli Tıp Kurumu Raporunda Vefatların 'Uzun Süreli Güneş Altında Kalmaya Bağlı Vücut Sıcaklığının Yükselmesi ve Gelişen Komplikasyonları Sonucu' Meydana Geldiği Mütalaa...

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Hatay İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki askerin şehit olmasıyla ilgili idari tahkikat ve adli tıp raporlarının tamamlandığını belirterek, "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü, Sakarya Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler ve gazileri andı. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü kutlayan Aktürk, 135 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak 16 Eylül 1890 tarihinde batan Ertuğrul firkateynindeki şehitleri andı.

"Suriye harekat alanlarında toplam 593 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi"

Aktürk, terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hudutlarımızda ve sınır ötesinde ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde; Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat'ta, 357 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.

Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 şahıs yakalanmış, 726 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 137, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 49 bin 444 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 30 kilogram (30 bin 171 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

"Terör örgütlerinin belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğiz"

Tuğamiral Aktürk, savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini artırmak amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başlanan Suriye ile ilgili, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

"Katar'ın yanındayız"

İsrail yönetimi tarafından Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinlilere uygulanan mezalimin, Gazze şehir merkezinin işgaliyle birlikte katlanarak arttığını ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımın devam ettiğini belirten Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze kentinin çeşitli noktalarında masum insanları, evleri, çadırları ve sığınma merkezlerini hedef alması, gözünün ne derece dönmüş olduğunu ve yaşattığı insani trajedinin boyutlarını ortaya koymaktadır. Ayrıca İsrail, Katar'a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir.

Böylece İsrail'in; terörizmi devlet politikası haline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uluslararası topluma; İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz. Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"4 Eylül'de, Katar Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız; 5 Eylül'de Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız ile birlikte Konya'da bulunan Hava Savunma Komutanlığı'na gitmiş, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın eğitim ve faaliyet yılı açılış törenine katılarak inceleme ve denetlemelerde bulunmuş ve Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmiştir. Aynı gün Dışişleri Bakanımız ile Bakanlığımızda bir araya gelen, müteakiben dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılan Sayın Bakanımız, 8 Eylül'de Senegal Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi yapmış, 9 Eylül'de resmi ziyarette bulunduğu Pakistan'da, Pakistan Ticaret Bakanı ile görüşmüş, Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı'na katılarak, Pakistan Ticaret Bakanı ile 16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü'nü imzalamış, Pakistan Başbakanı ve Savunma Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. 10 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Vietnam'a giden Sayın Bakanımız, bugün de Vietnam Savunma Bakanı ile görüşmüş ve Vietnam Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiştir."

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta araçları ile Dragoneye-2 termal kamera muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi. Aktürk, MKE tarafından muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatlarının da tamamlandığını belirtti.

"İ dari ve disiplin işlemleri devam ediyor"

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve adli tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin soru üzerine şu bilgileri paylaştı:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir.

Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

" İsrail'in Suriye'deki TSK varlıklarını hedef aldığına dair haberler asılsız"

İsrail'in Suriye'de ve son olarak Katar'da yaptığı saldırılara ilişkin sorular üzerine MSB kaynakları, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail'in Suriye topraklarında ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen beşinci kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı dikkatli ve sağduyulu olunması büyük önem taşımaktadır. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da bu dezenformasyon faaliyetlerine bilinçli ya da bilinçsiz şekilde alet olduğu görülmektedir. Her geçen gün daha da kontrolsüz hale gelen sosyal medya, gelecekte bir beka sorunu haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır."

" Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahip"

MSB kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerini dikkate alıyor, bu çerçevede Suriye ile eş güdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

13 Ağustos 2025 tarihinde Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalanması sonrasında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli ve planlı bir şekilde yürütülmektedir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."