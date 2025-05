İshak Öztürk'ü Bulmak İçin 5. Gün Arama Çalışmaları Devam Ediyor

SULTANGAZİ Mimar Sinan Kent Ormanı'nda 5 gün önce kaybolan İshak Öztürk'ü arama çalışmaları devam ediyor. Öztürk'ü arama çalışmalarını takip eden kız kardeşi Ayşe Engineşi, "Afad ekibi, AFAD köpekleri herkes burada ama bir netice alamıyoruz. Göle dalgıçlar dalıyorlar, botlarla geçiyorlar ama bir netice yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Gölde mi? Ormanlık alanda mı? Dikenliğin içine mi girdi? Bilmiyoruz" dedi.

Esenler'de yaşayan Demans hastası İshak Öztürk'ten 28 Nisan öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu ihbar etti. Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün yanındaki cep telefonundan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındığı belirlendi. Bunun üzerine AFAD tarafından Mimar Sinan Kent Ormanı'nda çalışma başlatıldı. AFAD'ın koordinasyonu ile yapılan arama çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi ile çok sayıda arama kurtarma ekibi katıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5'İNCİ GÜN

Orman içerisinde İshan Öztürk'ü bulmak için dün başlayan arama çalışmaları, göl kenarı ve çevresinde devam ediyor. Çalışmalarda 5'inci güne girilirken, ekipler İshak Öztürk'ü bulmak için yoğun çaba sarf ederken aile yakınları da umudunu koruduklarını belirtti.

'BİZİ HATIRLAMIYOR AMA GÖRÜNCE GÜLÜMSÜYOR'

İshak Öztürk'ün yeğeni Emine Velioğlu, "Kendisi dayım olur. Demans hastası zaten. Burada kayboldu. Sürekli dışarı çıkmak istiyor. Aklında hiçbir şey yok. Hep yeşillik yer arıyor. Aklı sanırım küçüklüğe gidiyor. Biz Ofluyuz, aklı köyde kalmış herhalde. Geldi, kayboldu. Bizi hatırlamıyor ama görünce gülümsüyor. Demek ki hatırlıyor ama isim olarak hiç hatırlamıyor. Hiçbir şey yok. İnşallah bulunur temennimiz o. Bugün 5'inci günü buradayız. Hep buralara geliyoruz, bekliyoruz. Şu an fırtına vardı, inemedik, buradaydık ama hep bekledik. Arama kurtarmaya katıldık. Hiçbir netice alamadık. AFAD ekibi, AFAD köpekleri herkes burada ama bir netice alamıyoruz. Göle dalgıçlar dalıyorlar, botlarla geçiyorlar ama bir netice yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Gölde mi? Ormanlık alanda mı? Dikenliğin içine mi girdi? Bilmiyoruz. Hep gidiyor. Arnavutköy'e, Habipler Yaylaya gitmişliği hep var. Her zaman bulunuyordu. Her zaman oğlu servisten sonra o cihaz üzerinden bakıp gidip alıp geliyordu. Cihazın sinyal vermediğini anlayınca hemen oraya gidildi. Aradan 1 saat bile geçmeden gitti" dedi.

'BAŞKA ORMANLARA DA GİTTİ'

Kız kardeşi Ayşe Engineşi, "Abim Esenler' de oturuyor. Ben Lüleburgaz'da oturuyorum. Kaybolduğunu duyunca geldik. Üzerinde cihaz olduğu için evde durdurulamıyor. Gitme diyorsun, kapıları kilitliyorsun. Muhakkak açın kapıyı diyor. Zorluyor insanları, demans hastası olduğu için hep dışarısını istiyor. Çok uğraştılar. Evde ilaç verdiler. Sakinleşsin, evde kalsın diye uğraştılar ama olmadı. Bazı demans hastaları evde duramıyorlar. Bazı ağır hasta olan mecbur yatakta kalıyorlar ama abim öyle değil. Yani fiziksel sağlığı yerinde ama akıl sağlığı değil. Hep dışarı çıkmak istiyor. Bir yere ya da bir akrabasına gitsin aklı yerinde olmadığı için eve gitmek istiyor. Hep yeşillik yerlere gitmek istiyor. Kaç kere başka ormanlara da gitti. Ayağında çip olduğu için oradan hemen herkes takip ediyordu. Abimin ayağında çip olduğundan akrabalarımız, abimin çocukları ve kız kardeşimin çocukları takip programından takip edip abimi oradan buluyorlardı. Oğlu da işten çıktıktan hemen gelip aynı yerden alıyordu. Hiçbir zaman Allah'tan ümit kesilmez. Ailece burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'UMUDUMUZ SÜRÜYOR'

Pazartesi gününden beri dayısını aradıklarını belirten yeğeni İlyas Öztürk "Pazartesi akşamından beri arıyoruz. Bütün belediye ekipleri, AFAD, AKUT bütün STK'lar hepsi burada. Herhangi bir ize ulaşamadık. Herhangi bir bilgi de alamadık. En son gölün kenarında konumunu tespit ettik. O günden beri arıyoruz. Arama kurtarma köpekleri de geldi. Su altı arama ekipleri, polis, hepsi burada. Halen aramalar devam ediyor. Aramalar için evden özel eşyalarını da getirdik. Çarşafı, yastığı, iç çamaşırları hepsini getirdik ve köpeklere koklatıldı. Onlar da aradı. Ama herhangi bir iz bulamadık maalesef. 5'inci günü bekliyoruz. Umudumuz sürüyor. İnşallah bulacağız" dedi.