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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "11 Aralık Küresel Gazze Grevi" dolayısıyla bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı, ulaşım ise durdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "11 Aralık Küresel Gazze Grevi" dolayısıyla bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı, ulaşım ise durdu.

İşgal altındaki Filistin kentleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak, ablukayı kırmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılacak küresel greve katıldı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın tüm kentlerinde ulaşım durdu, bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı. Yerel borsada greve destek kapsamında işlemler durduruldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği ve dünyanın dört bir yanından STK ve aktivistler, 11 Aralık Pazartesi günü dünya çapında "StrikeForGaza (Gazze için Grev)" etiketi altında İsrail saldırılarına tepki ve Gazze'ye destek amaçlı "Küresel Grev" çağrısında bulunmuştu.

Filistinli sendikalar, federasyonlar, bankalar, STK'lar ve şirketler Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel greve katılacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Kudüs Batı Şeria Gazze Uluslararası Politika Güncel Haberler

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