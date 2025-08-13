İşçi Şemdin Bektaş, Evinde Yüzüstü Bulundu: Ölümü Şüpheli

Sarıyer'de yaşayan İGDAŞ çalışanı Şemdin Bektaş, evinde yüzüstü yatar halde bulundu. Arkadaşlarının kaygılanması üzerine yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Bektaş'ın ölümü şüpheli bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SARIYER'de yaşayan Şemdin Bektaş (42), yaşadığı evin yatak odasında yerde yüzüstü yatar halde bulundu. İşe gitmemesi üzerine Bektaş'ın evine gelen mesai arkadaşları, kendisine ulaşmayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dairenin camından içeri girdi. Hayatını kaybettiği belirlenen Bektaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İGDAŞ çalışanı Şemdin Bektaş, işe gitmeyince mesai arkadaşı Yunus Emre İ. (27) Bektaş'ı merak etti. Bunun üzerine cep telefonuyla arayan arkadaşları Bektaş'a ulaşamadı. Bu kez arkadaşları Bektaş'ın evine gitti; ancak kapıyı açan olmadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

YÜZÜSTÜ YATAR HALDE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla pencereyi kullanarak daireye girdi. Kapıyı da açan ekipler, yatak odasına girdiklerinde Şemdin Bektaş'ı yerde yüzüstü yatar halde buldu. Hareket etmediği belirlenen Bektaş'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan incemelerde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında ölümü şüpheli bulunan Bektaş'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bektaş'ın vücudunda herhangi bir darp ve kesi izine rastlanmadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şemdin Bektaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
